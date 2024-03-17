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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-03-17 14:54:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

Kırklareli'ndeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y, R.Ö, E.N.T. ve K.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede otomobil ve 2 adreste yaptıkları aramada 82,95 gram metamfetamin ve 1,34 gram bonzai ele geçirmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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