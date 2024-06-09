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Yerel Uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-06-09 16:54:00 -
Uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Alanya'da emniyet birimlerinin yürüttüğü uyuşturucu operasyonunda 12 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Alanya'da çok sayıda mahallede eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 43 ekip, 530 personel, 2 özel harekat unsuru ve 4 narkotik madde arama köpeğinin katıldığı operasyonda, belirlenen 15 adrese baskın yapıldı.

Havadan da denetimlerin sağlandığı operasyonda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
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