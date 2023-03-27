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Yerel Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-03-27 11:51:00 -
Uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

Gaziantep'te yürütülen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, 3 ikamet ve 2 araçta yapılan aramada, 600 gram esrar, 100 gram skunk, 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 15 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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