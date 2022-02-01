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Yerel Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 11:41:00 -
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bazı adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve hap, 2 tabanca, 23 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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