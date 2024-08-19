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Yerel Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü
Yerel

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-08-19 11:56:00 -

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bir baba uyuşturucu bağımlısı olan oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Yavuçkuyucak köyü Körpe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayhan Kabuk (53) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu 30 yaşındaki Ozan Kabuk arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Kabuk, mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Ozan Kabuk’u bıçakladı. Ozan Kabuk, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Ozan Kabuk'un cenazesi aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Baba Ayhan Kabuk ise jandarma ekipelrince gözaltına alındı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Ayhan Kabuk, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kabuk işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Oğlunu uyuşturucudan uzaklaştırmak için memleketine getirmiş

Öte yandan, İstanbul'da yaşayan Ayhan Kabuk'un (53), Ozan Kabuk’u uyuşturucudan uzaklaştırmak için Taşköprü ilçesindeki köy evine getirdiği öğrenildi. Tartışmanın sebebi ise henüz öğrenilemedi.

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