  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uyuşturucu bağımlısı genç babasını bıçakladı
Yerel

Uyuşturucu bağımlısı genç babasını bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-08-19 16:42:00 -
Uyuşturucu bağımlısı genç babasını bıçakladı

Samsun'da 19 yaşındaki genç, 'annesi ve ablasına eziyet çektirdiği' gerekçesiyle uyuşturucu bağımlısı babasını sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan M.U.(53) evlerinde uyuşturucu krizine girmiş gibi taşkınlık yaparak eşi F.U.'nun (36) üzerine yürüdü. Karı-koca arasında itişme yaşandı. Bu sırada çiftin kızları T.U.(20) babasının annesine zarar vermemesi için biber gazı sıktı. Oğulları A.U.(19) da babasını alıp yatak odasına götürdü. F.U. KADES uygulamasına basıp polisten yardım istedi. F.U. eve giden polislere de eşi ile ağız tartışması yaşadığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Tutanak tutan polis evden ayrıldıktan bir süre sonra gece yarısı baba-oğul arasında tartışma çıktı. A.U. tartışma sırasında babası M.U.'yu sırtından bıçakladı. Ev sakinleri feryat üzerine odaya koştuklarında M.U.'yu yaralı halde buldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına A.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Anne F.U. eşinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve oğlu A.U.'nun da beyninde kist bulunduğu ve sağ kolundan yüzde 54 fiziksel engelli olduğunu söyledi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.U., babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu, annesine ve kız kardeşine kötü davrandığını söyledi. A.U. mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Yaşam

Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Malatya'daki uyuşturucu operasyonu
Malatya'daki uyuşturucu operasyonu

Yerel

Malatya'daki uyuşturucu operasyonu

'Şeker' diye uyuşturucu dağıtmışlar!
'Şeker' diye uyuşturucu dağıtmışlar!

Dünya

'Şeker' diye uyuşturucu dağıtmışlar!

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü
Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

Yerel

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23