Uyurken yağ yakmanızı sağlıyor! 1 haftada 5 kilo birden vermenin formülü ortaya çıktı

İşte akşam tüketildiğinde kısa sürede kilo vermenizi sağlayacak besinler...

YEŞİL ÇAY:

Kansere karşı koruyuculuğu kanıtlanmış yeşil çay, akşam tüketildiğinde gece boyunca vücudu temizliyor ve metabolizmanın hızını artırıyor.

BADEM VE CEVİZ:

Sağlıklı yağlar bakımından oldukça zengin olan badem, ceviz gibi kuruyemişler tokluk hissi yaratması sebebiyle özellikle diyet sürecinde tercih ediliyor. Akşam öğünlerinizde tüketeceğiniz bir avuç badem ve ceviz sabah tok uyanmanızı sağlayacak.

YOĞURT:

Akşam tüketeceğiniz bir kase yoğurt, bol miktarda protein ve probiyotik içeriyor. Sindirim sistemini düzenleyen yoğurt, gece boyunca vücudun yenilenmesini sağlıyor.

PROTEİNLER:

Tavuk, hindi, balık ve yumurta gibi proteinler metabolizmayı hızlandırıyor ve tokluk hissi yaratıyor.

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ANANAS:

Özellikle gece tüketildiğinde sabaha kadar tüm vücudu temizliyor. Gece, vücut yağlarının yakılmasını sağlıyor ve toksinlerin atılmasını kolaylaştırıyor. Ananas, kilo verme sürecini kolaylaştırarak kilonuza göre bir haftada beş kiloya kadar vermenizi sağlıyor.

BÜTÜN TAHILLAR:

Tahıllı ekmekler, yulaf ezmesi ve küçük tohumlar uzun süre tok tutmasıyla oldukça fayda sağlar. Uzmanlar, karbonhidratların dengeli alımının kilo alımının aksine kilo verdirmeyi kolaylaştıracağını savunuyor.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER:

Ispanak, brokoli ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler kalori bakımından oldukça düşük olmalarına rağmen, uzun süre tok tutmaları sebebiyle kilo verme sürecini kolaylaştırırlar. Vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olan yeşil yapraklı sebzeler içerdiği lif sayesinde sindirimi rahatlatıyor.