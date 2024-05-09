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Gıda Uyurken dahi kas yaptırıyor! Yumurtadan fazla kalsiyum var, değerini sadece sporcular biliyor
Gıda

Uyurken dahi kas yaptırıyor! Yumurtadan fazla kalsiyum var, değerini sadece sporcular biliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-09 15:35:00 -
Uyurken dahi kas yaptırıyor! Yumurtadan fazla kalsiyum var, değerini sadece sporcular biliyor

Sporcuların her öğününde bu besin var. Lor peynirinin besin değeri bilinmiyor. Peki kasları kuvvetlendiren lor peynirinin faydaları neler?

Sporcular, diyet yapanlar, tansiyon hastaları... Lor peyniri en sağlıklı besin gruplarından biri. Peki lor peyniri faydaları neler?

Özellikle bağışıklığı zayıf olanların, sporcuların, diyet yapanların ve tansiyon hastalarının olmazsa olmazı olan lor peynirinin sağlık üzerindeki faydaları saymakla bitmiyor. İçeriğindeki proteinle vücudun bağışıklığını güçlendiren lor peyniri, sporcuların da sağlıklı beslenme listesinde kendine yer buluyor.

SOFRALARDAN EKSİK EDİLMEMELİ

Lor peyniri sofralardan eksik edilmemeli. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamak için lor peyniri yiyebilir, hastalıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Vücudumuz için büyük önem taşıyan besinleri içeren lor peynirinin protein, kalsiyum, mineral ve vitamin zengini bir peynir. Lor peyniri inek peynirinden elde edilmesine rağmen inek peynirindeki antijenik proteinleri içermez. Lorun içinde özellikle diğer süt ürünlerinde bulunmayan çok değerli bir protein olan serum protein vardır. Bunun da biyolojik değeri çok yüksek. Hatta yumurtadan daha yüksek biyolojik değeri var. Yumurta alerjisi olan bir kişi, lor yiyerek bu protein ihtiyacını çok rahat karşılayabilir.

Lor peynirinin içinde bulunan serum protein tüm vücut ve kas proteinlerinin daha fazla sentezlenmesini sağlıyor. Aşırı egzersiz sonucu ortaya çıkabilen kas sakatlanmalarında iyileştirici etkisi var. Bu nedenle özellikle sporcular bu peynirin değerini biliyor ve tüketiyor. Ancak, birçok kişi bu değerli peynirin mucizevi etkilerinin farkında değil. Sadece börek ve makarnada lor kullanılıyor.
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Günün her saati atıştırmalık olarak da bu faydalı peynirden yararlanmak mümkün. Özellikle diyet yapanlar, az tuzlu kahvaltılık lor peyniri ile diyetlerini keyiflendirebilirler.

 

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