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UyumHRM, dünya markası olma yolunda ilerliyor

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ İnsan Kaynakları Proje Yöneticisi Ferhat Zengin, açıklamalarda bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:17
UyumHRM, dünya markası olma yolunda ilerliyor

Türkiye’nin İnovasyon lideri Uyumsoft’un insan kaynakları yazılımı olan UyumHRM ürünü, 2020 yılında uluslararası pazarda vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

UyumHRM’nin yılın ilk yarısındaki performansı hakkında bilgiler veren Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ İnsan Kaynakları Proje Yöneticisi Ferhat Zengin, “2019 yılının ilk yarısını oldukça hareketli geçirdik. Yılın ikinci yarısının, ilk yarıya oranla daha yoğun geçeceğini ve yeni müşterilerimizi bünyemize katacağımızı gözlemliyoruz” dedi.

Zengin, “Portföyümüze eklenen her yeni projeyle, motivasyonumuz ve ivmemiz giderek artıyor. Bu enerjiyle, yılın ikinci yarısında da eğitim, perakende ve üretim sektörleri başta olmak üzere, yine oldukça önemli olan sağlık ve turizm gibi tüm sektörlerde çalışmaya, çözüm ve katkı sunmaya devam edeceğiz. İK profesyonellerinden aldığımız geri bildirimlerde, ihtiyaçları ve çözüm noktalarını doğru tespit ettiğimizi görüyoruz” diye konuştu.


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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:17
  1. UyumHRM
  2. Uyumsoft
  3. Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ
  4. Ferhat Zengin

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