Uyumak için başını yastığa koydu, dehşeti yaşadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılanlarla ilgili videolar hazırlayan Alex Trejo,bir ihbar üzerine gittiği evdeki çekimin detaylarını anlattı. Koltukta uyuma hazırlığında olan bir vatandaşın, 7 metrelik dev yılanla karşılaştığını belirten Trejo, şans eseri yılanın zehirli olmadığını dile getirdi.

"ABD'ye özgü bir yılan değil"

Yılana ait görüntüleri Facebook hesabı üzerinden paylaşan Trejo, evdeki yılanın ABD'ye özgü bir yılan türü olmadığını belirterek, asıl bu nedenle şaşırdıklarını söyledi.

Cildinde değil gömleğinde hasar bıraktı

Trejo, yılanı evden çıkarmak adına büyük çaba sarf ettiklerini, yılanın cildinde değil ancak gömleğinde hasar bıraktığını belirtti. Veterinere götürülen yılanın solunum yolu tedavisine alındığı ve sahibinin arandığı öğrenildi.