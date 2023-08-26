  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kuzey Kore'nin balistik füze, casus uydusu adımı BMGK’yı tam anlamıyla karıştırdı! Ağır fatura: Yetkililer arasında sert sözler

İstanbul Valisi Davut Gül'ün o sözleri sonrası harekete geçildi! Yüzlercesi yakalandı

Vietnam'ın bugüne kadar olan en prestijli projesine Türk imzası! Türkiye "göz bebeği" Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nda

Yunan korkudan tir tir titreyecek! Türkiye füzeyi ateşledi

Parklara, mezarlıklara ve hizmet binalarına geliyor! Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden güneş enerjisi hamlesi

MEB talimatı verdi! Öğretmenlere zorunlu olacak

Güney Kıbrıs'ta provokasyon! Camiye molotofkokteyli çirkin saldırı

Meral Akşener'den yerel seçim kararı! Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya çok ağır ifadeler

TOGG'un yeni özelliğini, yeni hedefini duyurdu: Araca binmeden yapılabilecek! Yeni açıklama...

Ronaldo'dan Türkiye'ye büyük ayıp! Geri adım atmadı, tepki çeken sözler
Kadın - Aile Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: Bir bardağı yetiyor, uykusuz anları egale etti! Yüzde yüz etki
Kadın - Aile

Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: Bir bardağı yetiyor, uykusuz anları egale etti! Yüzde yüz etki

Yeniakit Publisher
2023-08-26 23:27:00 - 2023-08-26 23:49:56
Uyumadan önce için horlamayı bitiriyor: Bir bardağı yetiyor, uykusuz anları egale etti! Yüzde yüz etki

Gece güzel bir uyku çektiğimizde sonraki güne harika bir şekilde başlarız. 7-8 saatlik uykunun çözemeyeceği çok az problem vardır ama bu uykuyu başkaları için mahvedecek bir durumunuz yoksa bu çözüm olacaktır. Her ne kadar birileri sürekli olarak işe yaramıyor dese de aldırmayın! İşe yarıyor

Ne yazık ki horlama çok yaygın bir problem ve piyasada onlarca ürün sırf horlama tedavisi için kullanılıyor.Stresli bir hayat ve çeşitli sağlık problemleri horlamaya sebep olabiliyor ama artık horlama tedavisi için evde kendinize hazırlayabileceğiniz bir içecek tarifi var.

Gece güzel bir uyku çektiğimizde sonraki güne harika bir şekilde başlarız. Hadi yapalım!

Malzemeler

2 elma
2 havuç
1 teze zencefil
Çeyrek limon
Hazırlanış
Tüm malzemeleri blenderdan geçirin ve hazırladığınız bu içeceği her gece yatmadan tüketin.

Her malzemenin ayrı bir görevi var, izin verin açıklayalım; limon c vitamini deposudur ve nefes yollarınızı temizler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Elma ve havuç daha iyi uyku çekmenize yardımcı olur ve zencefil ise burnunuzda ağrı veya baskı hissediyorsanız, rahatlatır. Horlamayı en aza indirmek hatta tamamen ortadan kaldırmak için bu yöntemleri de deneyebilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23