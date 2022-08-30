2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar ise 5 Eylül Pazartesi günü okulla başlayacak. Peki, uyum haftasında yoklama alınır mı?

Uyum haftası zorunlu mu yoklama alınıyor mu? 1.sınıf uyum haftası kıyafet zorunluluğu var mı?

5-9 Eylül haftası uyum haftası olarak tamamlanacak. Uyum haftasında öğrencilerin okula, öğretmenine ve arkadaşlarına alışması hedefleniyor. Bir haftalık süreçte ders yapılmıyor. Öğretmen bu süreci resim, müzik ve oyunlarla geçiriyor. Uyum haftasına katılım zorunluluğu bulunmuyor. Ancak eğitimciler bu ilk haftanın çok önemli olduğunu, çocuğun okulu daha rahat keşfedebileceğini belirtiyor. Uyum haftasında kıyafet zorunluluğu olup olmadığın da sıklıkla araştırılıyor. Bu durum ise okuldan okula farklılık gösteriyor. Kimi okullarda öğrencilerin uyum haftasına forma ile gelmesi talep edilirken kimi okullarda sivil gelinebileceği ifade ediliyor.

Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “12 Eylül Pazartesi günü çocuklarımızı ihtiyaçları giderilmiş, depreme karşı güvenli, teknolojiye uyumlu, çevre dostu, modern mimaride okullarla karşılamak için Bakanlık olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Yaklaşık 4,5 milyar liralık bir yatırım okul zilinden önce tamamlanmış olacak. Bunun 2,2 milyar liralık tutarı yeni okulların yapımı, 1,5 milyar lirası onarım ihtiyaçları, 700 milyon lirası ise binalarımızın depreme karşı güçlendirilmesine için ayrıldı” dedi.