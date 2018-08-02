Uykusuzluğa doğal çözüm!

Stres, depresyon yaşam tarzında yaşanan değişiklikler, ilaç kullanımı, fazla kafein tüketimi uykusuzluğa neden olan önemli faktörlerdir. Uykusuzluğun üstesinden gelmek için ilk önce neden olduğu faktörler ortadan kaldırılmalıdır.

UYKUSUZLUKTAN DOĞAL YÖNTEMLE KURTULUN

Orta boylarda bir tencerenin içine su koyun ve kaynatın.

Kaynayan suyun içine kabuklarını soymadan bir adet muz koyun.

Muzu bir süre suyun içinde kaynattıktan sonra içine tarçın koyarak tüketin.

Bu karışım sayesinden kısa süre de uykuya dalacaksınız.

NOT: Haşlanan muzu üzerine tarçın koyarak tüketebilirsiniz.

Yasemin.com'dan alınmıştır.