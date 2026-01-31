Uykusuz beyin tökezliyor: Hafıza ve refleksler aksıyor

“Bu çalışma, oligodendrositleri kilit aracılar olarak tanımlayarak uyku yoksunluğunu bozulmuş miyelin bütünlüğü, yavaşlamış sinir iletimi ve davranışsal eksikliklerle ilişkilendiriyor,” diye yazıyor araştırmacılar, yayımlanan makalelerinde.

Araştırmacılar, 185 sağlıklı gönüllünün MRI taramalarını analiz ederek, uyku alışkanlıklarının kalitesinde öz-bildirime dayalı bir düşüşle birlikte beynin beyaz madde yapılarının bütünlüğünün azaldığını bulan önceki çalışmaların sonuçlarını doğruladı.

Ekip daha sonra 10 gün boyunca uykudan mahrum bırakılan sıçanlar üzerinde testler yürüttü. Hayvanların beyinlerindeki sinir liflerinin boyutu değişmeden kalırken, her bir nöronun gövdesi ya da aksonu etrafındaki miyelin kılıfı, kontrol grubuna kıyasla daha inceydi.

İleri deneyler, uykusuz kalan sıçanlarda belirli beyin bölgeleri arasındaki sinyalleşmenin yaklaşık üçte bir oranında yavaşladığını ortaya koydu. Uyku yoksunluğu ayrıca beyin bölgeleri arasındaki senkronizasyonun azalmasına yol açtı.

Aksonlar sinirsel iletişimde hayati öneme sahiptir – uyku eksikliği miyelinin incelmesine neden olur; bu da nöronlar arasındaki iletişimi yavaşlatır ve zihinsel yorgunluk ile bulanıklık riskini artırır. Bu durum, sıçanlar üzerinde yapılan hafıza ve egzersiz testleriyle gösterildi.

Fareler üzerinde yapılan genetik bir analiz, oligodendrositlerin kolesterolü artık her zamanki kadar verimli bir şekilde yönetmediğini ortaya çıkardı.

“Bulgularımız, uyku kaybıyla ilişkili davranışsal eksikliklerde oligodendrosit kolesterol düzensizliğinin olası bir rolünü vurguluyor ve müdahale için yeni bir hedef ortaya koyuyor,” diye yazıyor araştırmacılar.

Araştırmacılar bununla da yetinmedi. Uykusu azaltılmış sıçanlara kolesterol transferini yeniden sağlamak için siklodekstrin adlı ilacı verdiler; bu da motor ve hafıza iyileşmelerine yol açtı – böylece neler olup bittiğini doğrulamış oldular.

Bu araştırmanın büyük bölümünün hayvan modelleri kullandığını akılda tutmak gerekiyor; dolayısıyla bunun gelecekte insanlar üzerinde yapılacak çalışmalarla doğrulanması gerekecek. Yine de bu çekinceye rağmen, uykusuzluğun bizi nasıl ağırlaştırdığına dair ilginç bir yolu gösteren kanıtlar sunuyor.

İlerleyen aşamalarda, buradaki bulgular, kronik bir durum olan ve çeşitli sağlık sorunlarıyla da ilişkilendirilen uyku kaybının bazı etkilerini sınırlamaya yönelik tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

“Uyku yoksunluğunun artan yaygınlığı, modern toplumda bir halk sağlığı sorunu oluşturmaktadır,” diye yazıyor araştırmacılar.

“Yavaşlamış tepki süreleri ve artan hata oranları gibi azalmış uyanıklık belirtileri, uyku kaybının iyi belgelenmiş davranışsal göstergeleridir.”