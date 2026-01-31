BDDK'dan borçlulara nefes aldıracak karar: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine 48 ay yapılandırma!

BDDK, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 29 Ocak 2026 tarihli yeni düzenlemesini duyurdu. Alınan karara göre, dönem borcunun bir kısmını veya tamamını ödeyemeyen bireysel kredi kartı sahipleri, bankalarına başvurarak mevcut borçlarını 48 aya kadar vadelendirebilecek. Bu düzenleme, ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borç yükünü hafifletmeyi ve finansal sistemdeki takipli alacak oranını dengede tutmayı hedefliyor.

BAŞVURU İÇİN 3 AY SÜRE VAR

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen kart hamillerinin, karar tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ilgili bankalara başvuruda bulunması gerekiyor. Yapılandırma kapsamındaki aylık taksitler, her ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Dikkat çeken bir diğer detay ise limit sınırlaması oldu; yapılandırılan borcun en az yüzde 50’si ödenene kadar bankalar müşterinin kredi kartı limitinde herhangi bir artırıma gidemeyecek.

İHTİYAÇ KREDİLERİ DE KAPSAMA ALINDI

Düzenleme sadece kredi kartlarıyla sınırlı kalmadı. Karar tarihinden önce çekilmiş ve ödemesi 30 günden fazla gecikmiş olan ihtiyaç kredileri ile kredili mevduat hesapları (KMH) da yapılandırma kapsamına dahil edildi. Borçluların talep etmesi durumunda, bu krediler de ilave bir kredi kullandırılmaksızın 48 aya kadar bölünebilecek. Bu hamle, dar gelirli ve ödeme zorluğu yaşayan kesim için ekonomik bir can suyu niteliği taşıyor.