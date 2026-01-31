İşte şifa kaynakları... Bronşit, öksürük, grip... Soğuk algınlığına birebir 3 bitki çayı
Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar kapıya dayanırken, uzmanlar bu şifa kaynaklarının mutlaka sofrada yer bulmasını önemle istiyor...
Havaların soğumasıyla birlikte hastalıklar kapıya dayanırken, uzmanlar bu şifa kaynaklarının mutlaka sofrada yer bulmasını önemle istiyor...
Havaların soğumasıyla birlikte artış gösteren soğuk algınlığına karşı bitkisel çaylar sıkça tercih ediliyor. Uzmanlar, doğru şekilde hazırlanan bazı bitki çaylarının boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve halsizlik gibi belirtilerin hafifletilmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.
Mevsim geçişleri ve kış aylarında yaygın görülen soğuk algınlığı, günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Bu dönemde ilaç tedavisine ek olarak doğal yöntemlere yönelen vatandaşlar, özellikle bitkisel çayları tercih ediyor. Beslenme ve fitoterapi uzmanları, bazı bitkilerin içerdiği doğal bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici etkiler gösterebildiğini ifade ediyor.
Uzmanlara göre, bitkisel çayların düzenli ve ölçülü tüketilmesi, vücudun sıvı ihtiyacını karşılarken üst solunum yollarını rahatlatabiliyor. Ancak bu çayların tedavi edici ilaçlar yerine geçmediği, destekleyici nitelik taşıdığı vurgulanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan uzmanlar, "Bitkisel çaylar soğuk algınlığı belirtilerini hafifletebilir ancak uzun süren ya da ağır seyreden durumlarda mutlaka sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır" uyarısında bulunuyor.
1. Ihlamur Çayı Ihlamur, soğuk algınlığı denildiğinde ilk akla gelen bitkiler arasında yer alıyor. Terletici ve yatıştırıcı özelliğiyle bilinen ıhlamur çayı, özellikle boğaz ağrısı ve öksürük şikâyetlerinde tercih ediliyor. Bir tutam kurutulmuş ıhlamur, kaynamış sıcak suya eklenerek 8–10 dakika demleniyor. İsteğe bağlı olarak limon veya bal ilave edilebiliyor.
2. Zencefil ve Limon Çayı Zencefil, içerdiği doğal bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyici etkisiyle öne çıkıyor. Taze zencefil dilimleri kaynar suda 5–10 dakika bekletildikten sonra limon suyu eklenerek tüketiliyor. Uzmanlar, bu çayın boğazda rahatlama sağladığını ve vücut direncini artırmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.
3. Adaçayı Adaçayı, antiseptik özellikleriyle bilinen bitkiler arasında bulunuyor. Özellikle boğaz enfeksiyonlarında ve ses kısıklığında tercih edilen adaçayı, gargara veya çay olarak tüketilebiliyor. Bir çay kaşığı adaçayı, sıcak suda 5 dakika demlendikten sonra süzülerek içiliyor.
Uzmanlar, bitkisel çayların bilinçli tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Aşırı tüketimin yan etkilere yol açabileceği belirtilirken, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin bu çayları tüketmeden önce doktora danışması öneriliyor. Soğuk algınlığına karşı bitkisel desteklerin, dengeli beslenme ve yeterli dinlenmeyle birlikte daha etkili olabileceği ifade ediliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026’da öz tüketim amacıyla elektrik üretimi için 3 bin 500 megavatlık yeni kapasite t..
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23