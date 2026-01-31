  • İSTANBUL
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Bursa'da yol verme kavgası meydan savaşına döndü! Uçan tekmeli saldırganlar hakkında karar verildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bursa sokaklarında dün kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, trafikteki şiddetin geldiği ürkütücü boyutu gözler önüne serdi.

#1
Yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek tarafların birbirine uçan tekmelerle saldırdığı bir kavgaya dönüştü; o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

#2
Bursa-İzmir yolu üzerinde 'yol verme' meselesi nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlarından inen taraflar birbirlerine uçan tekmeyle saldırdı. Korku dolu anlar kameraya yansırken, tarafları yoldan geçen kurye ve çevredeki sürücüler ayırdı.

#3
Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden sürücülerin Serkan K. ile Emirhan A. olduğunu tespit etti. İki sürücü gözaltına alındı. Polis ekiplerince sürücülere toplamda 13 bin lira idari ceza uygulandı.

#4
Öte yandan aday sürücü olduğu öğrenilen Emirhan A.'nın ehliyetine süresiz el konulurken, diğer sürücünün de ehliyetine el konulup psikotekniğe sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

