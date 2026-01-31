Kış testinde zirve Audi’nin! Tek şarjla 441 kilometre

Elektrikli otomobillerin kış koşullarındaki uzun yol performansı, bağımsız bir testle yeniden mercek altına alındı.

ADAC’tan çok konuşulacak test

Alman otomobil kulübü ADAC tarafından gerçekleştirilen uzun yol kış menzili testinde Audi A6 Avant e-tron perfromance, tek şarjla ulaştığı 441 kilometrelik menzil ile testin en uzun menzile sahip modeli oldu. Sonuçlar, Audi’nin elektrikli mobilitede özellikle uzun yol, kış koşulları ve 800V mimari alanlarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

Listenin zirvesinde yer aldı

Elektrikli mobilite, zorlu kış koşullarında uzun yol performansı açısından önemli bir sınavdan geçti. Alman otomobil kulübü ADAC, 14 farklı elektrikli aile otomobilini kapsayan uzun yol kış menzili testinin sonuçlarını açıkladı. Ortalama 0°C hava sıcaklığında, otoyol hızlarında, ve yalnızca aracın bataryası otoyol hızlarında kullanılamayacak düşük seviyeye geldiğinde her biri 20 dakika ile sınırlandırılan hızlı şarj molaları ile gerçekleştirilen testte, ilk şarj molasını rotasının 441. km‘sindeverenAudi A6 Avant e-tron performance, düşük derece sıcaklıklarda listenin zirvesinde yer aldı.

Tek şarjla 441 kilometre

ADAC tarafından gerçekleştirilen testte Audi A6 Avant e-tron performance, gerçek otoyol hızlarında ve kış koşullarında 441 kilometrelik menzil elde etti. Münih–Berlin güzergahı temel alınarak simüle edilen test senaryosunda araç, tam şarj edilerek başlanılan 518 km’lik rota üzerinde ortalama 116 km/sa hız değeri ile 3 saat 49 dakikalık kesintisiz sürüş süresi kaydetti ve bu verilerden yola çıkarak listenin 441 km menzil ile en tepesinde yer aldı.

Bu sonuç, özellikle uzun mesafeli yolculuklarda elektrikli araç kullanıcılarının en önemli beklentilerinden biri olan “menzil öngörülebilirliği” açısından Audi A6 Avant e-tron perfromance modelini testteki diğer modellerden net biçimde ayrıştırdı. ADAC verilerine göre, testte yer alan 14 modelin büyük bölümü aynı parkuru tamamlayabilmek için iki şarj molasına ihtiyaç duyarken, Audi A6 Avant e-tron perfromance bu zorlu senaryoyu tek durakla tamamlayansınırlı sayıdaki modelden biri olarak öne çıktı.

Kış Şartlarında menzil kaygısını azaltan verimlilik

Ortalama 0°C dış sıcaklıkta gerçekleştirilen testte Audi A6 Avant e-tron, 100 kilometrede 23,2 kWh’lik tüketim değeri elde etti. ADAC raporuna göre soğuk hava koşullarında WLTP verilerine kıyasla tüketim artışı yaşanırken, Audi A6 Avant e-tron performance’ın bu farkı görece düşük seviyede tutması testte dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı.

Elde edilen performans, Audi’nin elektrikli mobilite yaklaşımında yalnızca menzil değerine değil, aynı zamanda enerji yönetimi ve verimlilik optimizasyonuna da odaklandığını ortaya koydu. Soğuk hava, otoyol hızı ve gerçek trafik senaryolarını bir araya getiren test koşulları altında elde edilen sonuçlar, Audi A6 Avant e-tron’un kış aylarında dengeli ve güvenilir bir sürüş deneyimi sunduğunu gösterdi.

800V mimari, uzun yol deneyimini yeniden tanımlıyor

ADAC raporunda, modern elektrikli araç mimarileri arasında önemli bir ayrışma noktası olarak 800V altyapının sağladığı avantajlara özellikle dikkat çekildi. Audi A6 Avant e-tron performance, 800V mimarisi sayesinde 20 dakikalık hızlı şarj seansında yaklaşık 300 kilometrelik menzil kazanarak testin en iyi değerine ulaştı.

Raporda, 800V altyapıya sahip modellerin yüksek şarj hızlarıyla uzun yol kullanımında belirgin bir zaman avantajı sağladığı vurgulanırken, 400V mimariye sahip bazı modellerin aynı koşullarda daha düşük şarj performansı sergilediği belirtildi. Audi A6 Avant e-tron performance modelinin uzun yolculuklarda daha kısa molalarla daha akıcı bir sürüş deneyimi sunduğu yapılan test sonuçları ile desteklendi.

Elektrikli mobilitede Audi mühendisliği

ADAC’ın uzun yol kış menzili testinden elde edilen sonuçlar, Audi’nin elektrikli mobilite vizyonunun gerçek kullanım koşullarında somut karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Uzun yol kullanımında menzil güveni, kış koşullarında yüksek verimlilik ve 800V mimarinin sunduğu hızlı şarj avantajı, Audi A6 Avant e-tron’un elektrikli mobilitedeki güçlü konumunu ve iddiasını somut verilerle destekliyor.

Gerçekçi test senaryoları ve bağımsız bir kurum tarafından elde edilen veriler, Audi’nin elektrikli modellerinin yalnızca laboratuvar koşullarında değil, günlük kullanımda da beklentileri karşılayan bir performans sunduğunu gösteriyor.