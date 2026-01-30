  • İSTANBUL
SON DAKİKA
AB: Bölgede yeni bir savaş istemiyoruz Tüpraş rafinerisinde büyük patlama CHP'de "seçim" komedisi: İsmail Saymaz bile Özgür Özel'i rezil etti! Belediyeleri terör yuvasına çevirdiler: DEM’li belediyeler SDG şubesi gibi çalışıyor! Yerli ve milli güç durdurulamıyor: ROKETSAN'dan düşmana korku salan hamle! Bülent Arınç’ta taktik aynı! Bu kez de PKK’lılara af istedi Ordusunu terör örgütü ilan etmişlerdi! Arakçi’den Avrupa’ya sert cevap İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e yükseldi ÇERÇİOĞLU'ndan ÖZGÜR ÖZEL'e yargı tokadı: İftiraların hesabını vereceksin! CHP'li Çankaya Belediyesi'nde PKK sloganı: Binaya ihanet pankartı asıldı!
Sosyal Medya 'PKK destekçisi' avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!
Sosyal Medya

'PKK destekçisi' avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Kamuoyunda İsmail Hünerlice olarak bilinen hoca, terör örgütü PKK ve destekçilerine yönelik sarf ettiği çok sert sözler yargıya taşındı.

Sosyal medyada hızla yayılan konuşmasında Hünerlice, örgütün 50 yıldır dış güçlerin maşası olduğunu savunarak, güvenlik güçlerine "vur emri" verilmesi çağrısında bulundu. "Kökünüz kurusun, Yahudi ve Amerika için bu kadar geberdiğiniz yeter" ifadelerini kullanan Hünerlice, teröristlerin sağ yakalanmaması ve tamamen temizlenmesi gerektiğini savundu.

 

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada 'PKK sempatizanı' olduğu iddia edilen bir grup avukat, "suça teşvik" ve "nefret söylemi" gerekçesiyle Hünerlice hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hünerlice ise konuşmasının sonunda "Allah eşkıyanın kökünün kazındığı günleri göstersin" diyerek mücadelesinden geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

 

 

Gündem

Tarih

Gündem

Kültür - Sanat

