'PKK destekçisi' avukatları harekete geçiren video! İsmail Hünerlice'den terörle mücadelede "vur emri" çıkışı!

Sosyal medyada hızla yayılan konuşmasında Hünerlice, örgütün 50 yıldır dış güçlerin maşası olduğunu savunarak, güvenlik güçlerine "vur emri" verilmesi çağrısında bulundu. "Kökünüz kurusun, Yahudi ve Amerika için bu kadar geberdiğiniz yeter" ifadelerini kullanan Hünerlice, teröristlerin sağ yakalanmaması ve tamamen temizlenmesi gerektiğini savundu.

Bu açıklamaların ardından sosyal medyada 'PKK sempatizanı' olduğu iddia edilen bir grup avukat, "suça teşvik" ve "nefret söylemi" gerekçesiyle Hünerlice hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hünerlice ise konuşmasının sonunda "Allah eşkıyanın kökünün kazındığı günleri göstersin" diyerek mücadelesinden geri adım atmayacağının sinyalini verdi.