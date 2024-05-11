Uykudayken cayır cayır yağ yaktıran yoğurt kürü! Akşam yemeğinden 2 saat sonra tüketmek yetiyor
Kilo verme süreci bazı kişiler için zorlu oluyor. Düzenli ve dengeli beslenme, bol su tüketimi ve doğru egzersiz yapmakla beraber bazı kür tarifleri de zayıflama sürecinize katkı sağlayabilir. Kilo vermede etkili olan kür tariflerinden en etkili olanları genelde yoğurt içeren tarifler oluyor. İşte uykuda bile yağ yakmanıza yardımcı olan kür tarifi...
Kilo vermek ve fazla yağlardan kurtulmak birçok kişinin hayali. Eğer siz de yaza fit girmek istiyorsanız uykudayken bile yağ yakmanıza yardımcı olacak bu yoğurtlu karışımı deneyebilirsiniz.
UYKUDAYKEN CAYIR CAYIR YAĞ YAKIYOR
Tarif için gerekli malzemeler;
3 yemek kaşığı ev yoğurdu
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı nane
Yarım limonun suyu
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Yapılışı ve uygulanışı;
Tüm malzemeleri sırasıyla bir kasede karıştırın. Bu kür tarifini 10 gün boyunca akşam yemeğinden 2 saat sonra tüketin. Uyurken bile cayır cayır yağ yaktığınızı göreceksiniz.