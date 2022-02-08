Uyku sırasında solunumuz durabilir, tedavi edilmesi gerekiyor

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi, uyku esnasında solunumun durması olarak tanımlanabilir. Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlar. Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırır.

Uyku apnesi neden olur?

Uyku apnesinin nedeni, boğazdaki kasların havanın geçeceği alanı kapatacak şekilde gevşemesidir. Üst solunum yolundaki darlıklar çocukluktan itibaren, solunum yolunun yıpranmasına sebep olabilir ve bu da uyku apne sendromuna neden olur.

Uyku apnesi tedavisi varmı?

Uyku apnesinin, horlamanın neden olduğu en önemli hastalıklardan biri olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, “Uyku apnesi sendromu yaşayan hastalarda uykuda solunum durmaları yaşanabilir. Bu durum bir gecede yüzlerce kere tekrarlayabilir ve çok az bir kısmı hastanın yakınları tarafından fark edilir. Uyku apne sendromunun kesin teşhisi için hastaların gece boyunca uykularının incelenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Toplumun yüzde 40’ının horlama problemi yaşadığını belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, “Sabahları yorgun uyanıyor, gün içinde yorgun hissediyor, gündüz uyku atakları yaşıyor ve geceleri boyun çevreniz terliyorsa uyku apne sendromu hastalığı yaşıyor olma ihtimaliniz yüksek” ifadelerini kullandı.

“Uyku apnesi sendromu yaşayan hastalarda uykuda solunum durmaları yaşanabilir” diyen Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gülten Özdemir, “Bu durum bir gecede yüzlerce kere tekrarlayabilir ve çok az bir kısmı hastanın yakınları tarafından fark edilir. Her solunum durması ile kişi kısa süreli sık uyanıklıklar yaşar, kişi ancak uyanarak solunum durmasını giderebilir. Bu uyanıklıkları hasta gece uykusunda fark etmez, sürekli ve dinlendirici bir uyku bu sık uyanıklıklar sayesinde olmaz. Hasta farkında olmadan kalitesiz, yüzeysel bir uyku uyur. Hasta hastalığının şiddetine göre gece boyunca 1-2 kez idrara çıkma ihtiyacı duyar” şeklinde konuştu.

Orta dereceli uyku apnesi- uyku apnesi nin dereceleri

Apne Hipopne İndeksi: 5-30 arasında ise hafif, 30-50 arasında ise orta ve 50 den yüksekse ağır bir uyku apnesinden bahsedilir. Kan Oksijen doygunluğu: %85'in altına düşerse orta derecede, %60'ın altına düşerse ağır derecede apnesi söz konusu olur.

İş kalitesinde ve verimliliğinde düşmeye neden olur

Gece boyunca artmış aşırı solunum çabası ile boyun çevresinin terleyeceğine değinen Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, “Sabah kalktığında hasta kendini yorgun ve uykusunu almamış hisseder. Yorgun uyanma, uykulu hissetme gün içinde devam ederek hastalar gündüz fırsat buldukça uyurlar. Uyku kalitesindeki bu bozulma hastaların gündüz aşırı sinirli olmalarına, gerginliğe, iş kalitesinde ve verimliliğinde düşmeye neden olur. İleri durumlarda gündüz aşırı uykululuk hali son derece ağır basar, trafikte kırmızı ışıkta beklerken uykuya dalarlar, uzun yolda sık trafik kazalarına sebebiyet verdiği ortaya çıkmıştır” dedi.

g 47.3 uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi, solunumun uyku esnasında ani bir şekilde durduğu ciddi bir uyku bozukluğudur.

“Gece boyunca incelemeye alınmalılar”

Uyku apne sendromunun kesin teşhisi için hastaların gece boyunca uykularının incelenmesi gerektiğine vurgu yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, “Hastalar ‘polisomnografi’ denen teknik ile bir gece boyunca vücutlarına bağlanan çeşitli sensörlerle incelemeye alınırlar. Doğru ve hassas bir inceleme yapılabilmesi için hastaların uyku laboratuvarında ev ortamı hassasiyetinde bütün bir gece boyunca izlenirler” diye konuştu.



“Geç saatte aşırı yemek yemeyin”

Teşhis kesinleşinceye kadar uyku apne sendromu şüphesi olan hastalara tehlikeli durumlardan korunabilmeleri için tavsiyelerde bulunan Dr. Gülten Özdemir, “Akşam yemeklerinde hafif ve midelerini aşırı şişirmeyen yemekler tercih etmeli, geç saatte aşırı yemek yenmemeli. Alkol ile birlikte akşam yemeği alırlarsa özellikle uyku saatini geciktirmeyi veya geç saatlerde alkol almamaya dikkat etmeliler. Uyku ilaçları gibi solunum merkezini baskılayan ilaçlardan uzak durmalılar. Kilo vermeliler ve yatış biçimlerini değiştirmeliler” ifadelerini kullandı.

Uyku apnesi kaç saat sürer, uyku apnesi kaç saniye, uyku apnesi tedavisi kaç gün sürer?

Uyku apnesi tedavisinin süresi uygulanacak yönteme göre farklılık gösterebilmektedir. Cerrahi yöntem ile tedavi sonrasında iyileşme süreci elbette ki konservatif yöntemlere oranla daha uzun sürebilmektedir. Uyku apnesi probleminde uygulanan tedaviye ek olarak yaşam tarzında da birtakım değişiklikler gerekebilmektedir.