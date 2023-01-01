Uyku problemi yaşayanlar için kesin çözüm, 2 dakikada uyuyacaksınız! Uykusuz olmaz, kaliteli bir uyku için...

Gece boyu yeterli uykuyu alamamak, günlük görevlerin yerine getirilmesine büyük ölçüde engel olabilir. Bu sorundan muzdarip birçok insan, yalnızca geçici etkiyen uyku haplarını kullanır.

Uyku yoksunluğu, kişinin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Yetişkin bir kişinin en az 7-8 saat uyuması gerekir.

Johanne Blais, iyi bir gece uykusunun bağışıklığı arttırdığını, stresi azalttığını ve vücudun iyileşmesini sağladığını iddia ediyor.

UYKU DEPRİVASYONUNUN ETKİSİ

Harvard Tıp Fakültesi’nden Profesör Charles Czeisler, Harvard Business Review dergisinin kötü bir uyku kalitesinin kişinin çalışma performansını önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Ayrıca, 24 saat uykusuz kalmak, kanda % 0.1 alkol seviyesine eşittir.

Yeterince uyumayan kişilerin karşılaşması muhtemel riskler şunlardır:

Şeker hastalığı

İnme

Kalp hastalığı

Şişmanlık

Depresyon

Düşük antikor üretimi

Uyanamama

Ruh hali değişiklikleri

Ordular, vücudun uykusuz kalmasının neden olacağı olumsuz yan etkilerinden korumanın etkili bir yolunun olduğunu biliyor ve bu yöntemi uyguluyor.

Askeri Uyku Tekniği

Askerlerin savaş alanına giderken formda olmaları için yeterli oranda uyku uyumaları gerektiğini bu nedenle de bu sızma tekniğini kullanıyor. Askerlerin uyanıklığının en üst düzeyde olmaları gerekir.

Bu uyku tekniği Bud Winter’ın “Relax and Win” kitabında yayınlandı.

Aşağıdaki adımları izleyerek vücudunuzu rahatlatın:

Yüzünüzdeki kasları serbest bırakın.

Ardından, omuzlarınızı serbest bırakın ve mümkün olduğunca düşmelerini sağlayın.

Ardından kollarınızı rahat bırakın.

Daha sonra yavaşça nefes alın ve nefes verin.

Ardından göğsünüzü, uyluklarınızı, bacaklarınızı ve ayak parmaklarınızı gevşetin.

Zihniniz tüm olumsuz düşüncelerden kurtulmalıdır. Bu nedenle 10 saniye nefesinize odaklanın. Burun deliklerinizden giren ve çıkan havanın farkında olmalısınız.

Tüm bunları uyguladıktan sonra, aşağıdaki üç maddeden birini düşünmelisiniz:

Sakin bir gölün kenarındaki bir kanoya uzandığınızı ve sadece üstünüzde açık mavi bir gökyüzü olduğunu hayal edin.

Karanlık bir odada siyah kadife bir hamakta yattığınızı hayal edebilirsiniz.

10 saniye boyunca zihinsel olarak “düşünme, düşünme, düşünme” deyin.

Bunlar kolayca uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek adımlardır.

Uygun bir uyku için anahtar aklınızı yavaşlatmak ve özellikle yatmadan önce her yöne gitmesini önlemektir.

Vücudunuzu ve zihninizi tüm gerginlikten kurtarmanız için size rahatlama sağlayan bir yöntem bulmaya çalışmalısınız. Muhtemel çözümler doğada yürüyüş yapmak, dinlendirici müzik dinlemek, kitap okumak, aslında sizi rahatlatacak her şey.

Durian meyvesinin faydaları nelerdir? Durian hangi hastalıklara iyi gelir? Durian nasıl tüketilir?

Uykusuzluğa iyi gelir

Ayırca içeriğinde serotonin ve melatonin bulunduğundan kronik uykusuzluğa doğal uyku hapı olarak görülen durian meyvesi, triptofan denilen bir amino asit içerir. bu asit hem melatonin hem de serotonin hormonunun salgılanmasını dayanaklar. Bilhassa kronik uykusuzluk yaşayanlar için ülkü olan durian, yatmadan bir saat evvel tüketilebilir.

Kan basıncını kontrol etmeye yardım eder. Yüksek oranda magnezyum, bakır, manganez ve demir içerir. İçeriğindeki amino asitler ile melatonin ve serotonin hormonlarının salgılanmasını sağlar.