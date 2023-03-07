Uyku problemi yaşayanlar için kesin çözüm, 2 dakikada uyuyacaksınız: En kaliteli uyku için ipucu o sistem

Uyku problemi yaşayanlar için kesin çözümler arıyorsanız 2 dakikada uyuyacaksınız! Bir çok kişinin uyku sorunu olduğu bilinir. İşte 1 ile 10 dakika arasında uyumak için yöntemler: En iyi kaliteli bir uyku için, uykusuzluk çekenler ne yapmalı bu yazımızda cevap verildi. Peki, en kaliteli uyku için ne yapmalı? İşte yanıtı…

Deprem sonrası uyku sorunu yaşayanlar dikkat!

Gece boyu yeterli uykuyu alamamak, günlük görevlerin yerine getirilmesine büyük ölçüde engel olabilir. Bu sorundan muzdarip birçok insan, yalnızca geçici etkiyen uyku haplarını kullanır.

Uyku yoksunluğu, kişinin hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Yetişkin bir kişinin en az 7-8 saat uyuması gerekir. Uzman Johanne Blais, iyi bir gece uykusunun bağışıklığı arttırdığını, stresi azalttığını ve vücudun iyileşmesini sağladığını iddia ediyor.

UYKU DEPRİVASYONUNUN ETKİSİ

Harvard Tıp Fakültesi’nden Profesör Charles Czeisler, Harvard Business Review dergisinin kötü bir uyku kalitesinin kişinin çalışma performansını önemli ölçüde etkilediğini belirtti. Ayrıca, 24 saat uykusuz kalmak, kanda % 0.1 alkol seviyesine eşittir dedi.

Yeterince uyumayan kişilerin karşılaşması muhtemel riskler şunlardır:

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*Şeker hastalığı

*İnme

*Kalp hastalığı

*Şişmanlık

*Depresyon

*Düşük antikor üretimi

*Uyanamama

*Ruh hali değişiklikleri

Ordular, vücudun uykusuz kalmasının neden olacağı olumsuz yan etkilerinden korumanın etkili bir yolunun olduğunu biliyor ve bu yöntemi uyguluyor.

Askeri Uyku Tekniği

Askerlerin savaş alanına giderken formda olmaları için yeterli oranda uyku uyumaları gerektiğini bu nedenle de bu sızma tekniğini kullanıyor. Askerlerin uyanıklığının en üst düzeyde olmaları gerekir.

Bu uyku tekniği Bud Winter’ın “Relax and Win” kitabında yayınlandı.

-Aşağıdaki adımlar ile vücudunuzu rahatlatın:

-Yüzünüzdeki kasları serbest bırakın.

-Ardından, omuzlarınızı serbest bırakın ve mümkün olduğunca düşmelerini sağlayın.

-Ardından kollarınızı rahat bırakın.

-Daha sonra yavaşça nefes alın ve nefes verin.

-Ardından göğsünüzü, uyluklarınızı, bacaklarınızı ve ayak parmaklarınızı gevşetin.

-Zihniniz tüm olumsuz düşüncelerden kurtulmalıdır. Bu nedenle 10 saniye nefesinize odaklanın. Burun deliklerinizden giren ve çıkan havanın farkında olmalısınız.

Tüm bunları uyguladıktan sonra, aşağıdaki üç maddeden birini düşünmelisiniz:

1-Sakin bir gölün kenarındaki bir kanoya uzandığınızı ve sadece üstünüzde açık mavi bir gökyüzü olduğunu hayal edin.

2-Karanlık bir odada siyah kadife bir hamakta yattığınızı hayal edebilirsiniz.

3-10 saniye boyunca zihinsel olarak “düşünme, düşünme, düşünme” deyin.

4-Bunlar kolayca uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek adımlardır.

Uygun bir uyku için anahtar aklınızı yavaşlatmak ve özellikle yatmadan önce her yöne gitmesini önlemektir.

Vücudunuzu ve zihninizi tüm gerginlikten kurtarmanız için size rahatlama sağlayan bir yöntem bulmaya çalışmalısınız. Muhtemel çözümler doğada yürüyüş yapmak, dinlendirici müzik dinlemek, kitap okumak, aslında sizi rahatlatacak her şey.

Uykusuzluğa iyi gelir?

Ayırca içeriğinde serotonin ve melatonin bulunduğundan kronik uykusuzluğa doğal uyku hapı olarak görülen durian meyvesi, triptofan denilen bir amino asit içerir. bu asit hem melatonin hem de serotonin hormonunun salgılanmasını dayanaklar. Bilhassa kronik uykusuzluk yaşayanlar için ülkü olan durian, yatmadan bir saat evvel tüketilebilir. Kan basıncını kontrol etmeye yardım eder. Yüksek oranda magnezyum, bakır, manganez ve demir içerir. İçeriğindeki amino asitler ile melatonin ve serotonin hormonlarının salgılanmasını sağlar.

Uyku noktaları

Uyku getiren hassas noktalar;

"Parmaklarınızı burnunuzun üstündeki kaşların arasındaki noktaya koyun, burada hafif bir girinti bulunur. 20 saniye basılı tutun, kısaca bırakın ve iki kez daha tekrarlayın." "Yatağın kenarında oturup sağ ayağınızı sol dizinize koyun.

Diğer yöntem...

1 dk da uyuma: Yapacağınız şey çok basit:

*Burnunuzdan 4 saniye boyunca nefes alın.

*Nefesinizi 7 saniye tutun.

*Nefesinizi 8 saniyede ağzınızdan verin.

*İlk üç adımı 3-4 defa tekrarlayın.

Süt ve süt ürünleri neden uyku yapar?

Süt ve süt ürünlerinin insan vücuduna faydaları tartışılmaz bir gerçek. Ancak neden insanlar üzerinde uyku etkisi yaratığı merak edilen bir konu. Konu hakkında yapılan çalışmalar sonucunda süt ve süt ürünlerinin içerisinde bulunan etkin bir maddenin uyku getirdiği keşfedildi.

Uykusuzluk için bitkisel çözüm: Uykuyu en çok ne getirir?



Uyku Getiren Yiyecekler

1) Kiraz. Kiraz, uyku döngüsünü düzenleyen ve uyku kalitesini arttıran yüksek seviyeli melatonine sahiptir.

2) Muz. Muz potasyum ve magnezyum ile yüklüdür.

3) Yulaf Ezmesi.

4) Yapraklı Sebzeler.

5) Omega 3 İçeren Balıklar.

6) Ananas.

7) Tahıllar.

8) Ceviz.