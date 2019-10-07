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Uyku apnesi nedir? Uyku apnesine iyi gelen çiçekler! Uyku apnesi için hangi doktora gitmeliyim? Uyku apnesine doğal tedavi!

Uyku sırasında nefes alıp vermenin kesilmesi sonucunda meydana gelen uyku apnesi,vücuttaki oksijen eksikliğinden meydana gelen bir rahatsızlıktır.

07 Ekim 2019 Pazartesi 23:18
Uyku apnesi nedir? Uyku apnesine iyi gelen çiçekler! Uyku apnesi için hangi doktora gitmeliyim? Uyku apnesine doğal tedavi!

Tedavi edilmediğinde felç veya ölümlere neden olabilen uyku apnesi  belirtileri; Kişinin uyku halinde horlamasının kısa aralıklarla kesilmesinin ardından tekrar şiddetli başlaması, sabahları ağız kuruluğu,  şiddetli baş ağrısı,  yorgun kalkma, geceleri boğulma hissiyle sık uyanmalar, terleme ve sık idrara çıkma şeklinde yer alır.

Yatak odanızda bulundurmanızı gerektiren bitkiler;

Lavanta stres giderici  ve rahatlatıcıdır.

Alo vera gece boyunca odadaki oksijen miktarını artırır

Paşa kılıcı geceleri oksijen salgılar .

Sarmaşık havadaki toksinleri emer oksijen salgılar.

Tüketilmesi gereken besinler;

Bir fincan kırk kilit otu çayı gece daha rahat uyumanızı sağlayacaktır.

Bal solunum yollarını tıkayabilecek şişmeyi azaltmaya yardımcı olur.

Papatya horlamaya neden olan solunum yolları tıkanıklığından kurtulmanızı sağlayacaktır.

Sarımsak bademciklerin sakinleşmesini sağlar.

Nane solunum yolu tıkanıklıklarını azaltmaya yardımcı olur.

Süt uykuya geçişinizi kolaylaştırır .

Zerdeçal nefes almanıza yardımcı olacaktır.

Badem boğazınızdaki kasların gevşemesini destekler.

Not; Her gece yatmadan önce Tuzlu su buruna çekilip baş aşağıya eğilerek suyun akmasını sağlamak burun tıkanıklığının açılmasına yardımcı olacaktır.

Uyarı; Ciddi sağlık problemlerine sebep olacak uyku apnesi belirtileri taşıyorsanız mutluka ; KBB,Göğüs hastalıkları veya Nöroleji gibi uzmanlardan yardım alınması gerekmektedir.

Kaliteli Uykular.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 23:18
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