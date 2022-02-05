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Dünya Uygur Türkleri, Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti
Dünya

Uygur Türkleri, Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti

İsveç'te yaşayan Uygur Türkleri, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 18:53:00 -
Uygur Türkleri, Pekin Kış Olimpiyatları'nı protesto etti

İsveç'te yaşayan Uygur Türkleri, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesini istedi.

Çin'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan İsveç Uygur Maarif Derneği üyeleri, Gulca Katliamı'nın 25'inci yılı nedeniyle bir protesto gösterisi yaptı.

Göstericiler, "Çin Doğu Türkistan'dan çık", "Doğu Türkistan'a özgürlük" ve "Çin'i boykot et" sloganları attı.

Gulca Katliamı kurbanlarının fotoğraflarının yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesini istedi.

İsveç Uygur Maarif Derneği Başkanı Nijat Turgun, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan"ın Gulca vilayetinde 5 Şubat 1997'de yaşanan katliamın 25'inci yılı nedeniyle protesto düzenlendiklerini söyledi.

Turgun, 2022 Pekim Kış Olimpiyatları'nın boykot edilmesini istediklerini belirterek, "Gulca Katliamının 25'inci yılında 2022 Pekim Kış Olimpiyatları'nın başlaması insan haklarına aykırıdır. Birçok ülke kısmen Olimpiyatları boykot etse de insanlık adına bütün organizasyonun boykot edilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

 

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