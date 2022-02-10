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Yerel Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı
Yerel

Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde uygulama noktasında polis ekiplerinin denetimine takılan sürücü, motosikletini yakarak olay yerinden kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 23:57:00 - 2022-02-10 23:59:12
Uygulamaya takılınca motosikleti ateşe verip kaçtı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerinin denetimine takılan sürücü, motosikletini yakarak olay yerinden kaçtı. Sürücü polis ekiplerince yakalanırken yangın, itfaiye ve SAKTİM ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Ada Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştiren polis ekipleri, Serkan F.’nin kullandığı 54 KZ 237 plakalı motosikleti durdurdu. Plaka ve GBT sorgulamasına sinirlenen sürücü motoru yakarak olay yerinden kaçtı.

Kaçan sürücü yakalandı

Alevlere teslim olan motosiklete ilk müdahaleyi SAKTİM ekipleri yaparken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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