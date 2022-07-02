Uygulamaya bakar, gereğini yaparız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya’da gerçekleşen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında medya mensuplarıyla söyleşi gerçekleştirdi. Zirveyi değerlendiren Başkan Erdoğan, şunları dile getirdi:

Bizim açımızdan zafer

“İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuruları noktasında en başından beri ortaya koyduğumuz ilkeli ve dirayetli tutumu Madrid’de de sürdürdük. Ülkemizin bu muhtırayla elde ettiği kazanımlar yanında Türkiye özellikle terörle mücadele alanında pek çok ilke imza atmıştır. Her ne kadar muhalefet gölgelemeye çalışsa da NATO Zirvesi Türkiye için büyük bir diplomatik zafer olmuştur. Elbette verilen sözler önemlidir ama bizim için asıl olan uygulamalardır. Bundan sonraki süreçte ülkemize verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini yakından takip edeceğiz.

Gözümüz üzerlerinde

Yaptığımız görüşmelerle PKK/PYD/YPG, FETÖ, tüm bu terör örgütleri NATO’nun artık yazılı kayıtlarına giriyor. Bu işin yazılı kayda girmesi ilk defa oluyor. Yani PKK Avrupa Birliği’nin metinlerinde vardı ama YPG/PYD ve FETÖ yoktu. Onlar bu metinlere girmemesi için mücadele verirken, biz de ‘Bu metinlere girecek. Girmediği takdirde, kusura bakmayın. Bu bizim kırmızı çizgimizdir’ dedik. Bu süreçte takip edeceğiz. Bundan sonraki şey onların kucağındadır. Şu anda İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olmuş değildir. Herhangi bir yanlışları vesaire olduğu zaman zaten kapı gibi belgeler elde, oradan gereğini yaparız. Şimdi bu konuda verilmiş sözler var. Örneğin İsveç 73 teröristi bize gönderecek. Şu anda 3-4 tane gönderdiler. Ama bunlar bizim için yeterli değil. Tabii bunları yakın markaja alıp takibini yapacak ve bu teröristleri gönderin bakalım diyeceğiz. Bunlar geldi geldi; gelmediği takdirde gereği ne ise o gereğini de biz her an kurumlarımız ve birimlerimiz vasıtasıyla yapmaya devam edeceğiz.”

Yunanistan'a uyarı

Yunanistan’la ilişkilere de değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Yunanistan’ın başındaki zatın tavrı zaten belli oldu. Bu tavır karşısında da bazı aracıları devreye sokuyorlar. Biz de kendilerine şunu söyledik; ‘Kusura bakmayın, bizim şimdilik bu görüşmeye ayıracak vaktimiz yok.’ Çünkü adaları şu anda nasıl silahlandırdıkları ortada. Diğer taraftan hava sahamızı sürekli ihlal ediyorlar. İyi niyeti olsa bu adımları atmaz. Bunları yaptığına göre, kusura bakmasın, biz bu yıl bir defa Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısını yapmayacağız. Ve o artık Türkiye’deki gelişmeleri beklesin. Kendisine de çeki düzen versin. Kendisine çeki düzen vermedikten sonra bizim bir araya gelmemiz mümkün değil.”

Ecdada saygıları yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han sondaj gemesine yönelik tahammülsüzlüklere yönelik de şunları söyledi: “Tabii bu süreç birilerini rahatsız ediyor. Tabii Abdülhamid Han devreye girdiği günlerde, malum siyasi partilerin bir tanesinin başında bulunan ve kendine güya tarihçi diyen hanımefendinin, Sultan Abdülhamid’e çok çirkin bir yaklaşımda bulunması, biraz da bu ismin belirlenmesine vesile oldu. Çünkü biz Sultan Abdülhamid Han hakkında böyle olumsuz ifadeler kullanılmasına fırsat vermeyiz. Ecdadına saygısı olmayanın bu millete de saygısı olmaz.”

Üstü şişhane altı kaval

“6’lı masanın, CHP’nin HDP ile olan ilişkisini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise Erdoğan, şu cevabı verdi: “Biz şu anda sadece kendimize bakıyoruz. Onların ne yaptığı ne ettiği bizi pek ırgalamıyor. Ama görünen gerçek o ki bu işin üstü şişhane altı kaval. Bunların 6’sı, artı 1’le de 7’si ne gibi adımlar atacaklar, nasıl bir aday belirleyecekler? Biz adayımızı belirlemişiz, Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu’nun cenazesinde laikliğe uyulmadığı gerekçesiyle Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından yargıya başvurulacağı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cenazeye katılmamasına ilişkin ise şunları dile getirdi:

Takiyyeci Ekrem nasipsiz

“Bunların taziyesi bu kadar önemli mi? Oraya gelenler, özellikle Hocaefendi’nin hayatı boyunca vermiş olduğu mücadeleyi yaşayanlar, buna saygı duyanlar. Ben de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak orada bulundum. CHP’den de bir arkadaş geldi. Demek ki nasibi olanlar da varmış. Bunlar maalesef nasibi olmayanlar. Bu ülkede artık Laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır. Unutmayın, nasibûke yusibûke; nasibin neyse onu bulursun. Böyle bir şeyin daveti olur mu? İcabet eden nasibini alır. Ama buralarla alakası yoksa, seçim zamanı Eyüp Sultan Camii’ne gidip Kur’an-ı Kerim’i açıp Yasin-i Şerif’i okumaya çalışanlar, kalkıp buralarda da gerek salayı gerekse ezanı duymadıysa; gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakkı söylemez; dolayısıyla onların kalpleri körelmiştir.”