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Ekonomi Uygulama mağazasında tecrübe kazanacaklar
Ekonomi

Uygulama mağazasında tecrübe kazanacaklar

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğince (MÜSİAD), meslek liselerinde kalifiye eleman yetiştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir okulda oluşturulan Pazarlama ve Perakende Uygulama Mağazası hizmete girdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 15:57:00 -
Uygulama mağazasında tecrübe kazanacaklar

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Ereğli Uzun Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki açılışta, meslek liselerinde oluşturdukları yeni alanlarla sektörlere kalifiye eleman yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı. Oluşturdukları modelle ilgili 90 sayfa müfredat yazıldığını ve 6 öğretmenin yetiştirildiğini aktaran Kaan, “İlk alanımız perakende ve pazarlama üzerineydi. Türkiye’nin en büyük perakendecileri bizlere gelerek, ‘Bize nitelikli eleman lazım.’ demişti. Biz de bu modelle başladık. İstanbul’daki Bağlarbaşı’ndaki okulumuzda 4 sınıf açtık, yine İstanbul Kartal’daki Atalay Meslek Lisesi’nde mobilya sektörüne yönelik çalışmamız oldu, burada atölye kurduk” diye konuştu.

İşte tercih edilecekler

Türkiye genelinde 1200 model oluştuğuna dikkati çeken Kaan, “Bu model, ülke genelinde büyüyerek devam ediyor. Ereğli’de de bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Burada yetişen kardeşlerimiz, iş sektörlerinde tercih edileceklerdir. Bunu öğrencilerimizin de bilmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, MÜSİAD Genel Başkanı Kaan ve Ereğli Şube Başkanı Abdülkadir Çınar’a desteklerinden ötürü plaket verdi. Açılışın ardından protokol üyelerine içeride oluşturulan alanlara ilişkin bilgi verildi.

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