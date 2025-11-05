Uygulama Avrupa finalinde! Yapay zekayla gıda israfına savaş açtılar

Avrupa’nın en prestijli gıda inovasyon programlarından biri olan EIT Food Waste-to-Value yarışmasında, Türkiye’yi temsil eden Yaşar Üniversitesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Büyük başarı elde ettiler

Gıda israfına çözüm üretmek için bir araya gelen Yaşar Üniversitesi öğrencileri, Avrupa’nın en prestijli gıda inovasyon programlarından EIT Food destekli "Food Solutions: Waste-to-Value" yarışmasında büyük başarı elde etti. "Green Minds" adlı ekip, jüri değerlendirmelerini geçerek 11 Kasım 2025’te Impact Hub İstanbul’da yapılacak finale yükseldi. Toplam 23 gruptan finale kalan 10 ekip arasında ayrıca Yaşar Üniversitesinden akademisyen ve uzmanların mentörlük desteği verdiği Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal, İzmir Demokrasi ve Harran Üniversitesi gibi üniversitelerden öğrencilerin oluşturduğu üç ekip daha yarışacak.

Yaşar Üniversitesi, hem öğrencilerinin geliştirdiği projelerle hem de akademisyenlerinin verdiği mentörlük desteğiyle programın finalinde güçlü bir temsil sağlayacak. Finale kalan 10 ekipten dördünde üniversite aktif rol oynuyor.

Tek platformda bir araya getiriyor

Endüstri Mühendisliği öğrencileri Deniz Bulduk, İldem Minel Güler, Müfide Defne Akbay, Güzin Yağmur Hızlı ve Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Beyza Türk’ten oluşan finalist Green Minds ekibi, FoodGuard adlı akıllı gıda takip uygulamasını geliştirdi. Yapay zeka destekli uygulama; son kullanma tarihi tahmini, eldeki gıdalara uygun tarif önerileri, süresi yaklaşan ürünlerin yeniden değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik içgörülerini tek platformda bir araya getiriyor. Proje, Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi Eftymia Staiou mentörlüğünde geliştirildi.

Dört takımla finalde

Üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Green Minds ekibinin yanı sıra, akademisyenlerinin mentörlüğünü yaptığı üç farklı üniversite ekibiyle de finale damga vurdu. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel mentörlüğündeki Waste2Biotech takımı, Alperen Kızılkulak mentörlüğündeki WaViva takımı,Başak Kaftan mentörlüğündeki Foodies takımı zorlu elemeleri geçerek İstanbul finaline kalmayı başardı.

Avrupa destekli yedi girişimcilik maratonu

EIT Food desteğiyle, Foodback, Polonya Bilimler Akademisi Gıda Araştırma Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Tarım Teknoloji Merkezi iş birliğinde yürütülen program, Nisan 2025’te başladı.

Avrupa ve Türkiye genelinden 33 üniversiteden 100’ün üzerinde öğrenci katıldı. Katılımcılar, yedi ay boyunca girişimcilik eğitimleri alarak mentörlerle birlikte prototiplerini geliştirdi. 23 ekip arasından finale kalan 10 grup, projelerini 11 Kasım 2025’te Impact Hub İstanbul’da jüriye sunacak. Finalde birinciye 1.500 avro, ikinciye 1.000 avro, üçüncüye ise 500 avro ödül verilecek.