Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu
Dünya

Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ne Filistin ne İran ne Suriye! İsrail ramazan günü o ülkeyi vurdu

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu Lübnan'ın doğusuna hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Beka Vadisi'ne şiddetli hava saldırıları düzenledi.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın doğusunda alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları ülkenin doğusundaki Beka Vadisi'ne bir dizi şiddetli hava saldırıları düzenledi.

İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Waweya, İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü birimine ait altyapıyı hedef aldığını iddia etti.

 

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024’te sağlanan ateşkese rağmen İsrail’in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023’ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail’in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

