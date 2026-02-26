  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'dan Hocalı mesajı: Asla unutmayacağız CHP “Okullarda Ramazan’ı” bir türlü hazmedemedi! CHP’li Adıgüzel: Anayasa’daki din ve vicdan özgürlüğüne aykırı… Hamaney cephesinden açıklama geldi Mesele buysa anlaşma mümkün Öldürdükleri 1000 askerin cesedini teslim ettiler Şeytani Profesöre mahkemeden red! Aldığı ceza hukuka uygun bulundu! Bakan Kurum: COP31 uzlaşmanın, Türkiye çözümün adresi olacak CHP’lilerin “ilahi” hazımsızlığı sürüyor! "Beklentiler iyileşti" diyen Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi eşik değeri aştı Bombalı saldırı hazırlığını MİT bastı: 4 terörist paket! Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay
Gündem Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu
Gündem

Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Türkiye’deki adalet tartışmalarına dair ders niteliğinde ifadeler kullandı.

Milletin iradesini hiçe sayan vesayetçi zihniyetin karanlık geçmişine vurgu yapan vatandaş, %62 gibi rekor bir oyla seçilen naif bir Başbakanın idam sehpasına gönderildiği gün bu ülkede adaletin yara aldığını ifade etti. CHP zihniyetinin alkış tuttuğu o meşum günleri hatırlatan sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

 

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi
Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi

Sosyal Medya

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu
TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Sosyal Medya

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak
Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Sosyal Medya

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular
Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Sosyal Medya

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!
Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Sosyal Medya

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Kılıç şovu faciayla bitti! Salatalığı keseyim derken burnunu kesti
Kılıç şovu faciayla bitti! Salatalığı keseyim derken burnunu kesti

Sosyal Medya

Kılıç şovu faciayla bitti! Salatalığı keseyim derken burnunu kesti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23