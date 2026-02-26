Röportaj yaptığına bin pişman oldu! 'Türkiye'de adalet var mı?' sorusuna Adnan Menderes'li, Necmettin Erbakan'lı cevap olay oldu
Sokak röportajında konuşan bir vatandaş, Türkiye’deki adalet tartışmalarına dair ders niteliğinde ifadeler kullandı.
Milletin iradesini hiçe sayan vesayetçi zihniyetin karanlık geçmişine vurgu yapan vatandaş, %62 gibi rekor bir oyla seçilen naif bir Başbakanın idam sehpasına gönderildiği gün bu ülkede adaletin yara aldığını ifade etti. CHP zihniyetinin alkış tuttuğu o meşum günleri hatırlatan sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
Sosyal Medya
