Eskişehir'de esrarengiz olay: 7. kattan atladığı evde ceset bulundu!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Eskişehir'de esrarengiz olay: 7. kattan atladığı evde ceset bulundu!

Eskişehir'de Mehmet Karabulut (58), oturduğu apartmanın 7.nci katından aşağı atlarken, eve giren polisler eşi Sevim Özdemir'in (50) cansız bedeni ile karşılaştı...

#1
Foto - Eskişehir'de esrarengiz olay: 7. kattan atladığı evde ceset bulundu!

PENCEREDEN ATLADI Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi’nde Mehmet Karabulut, evinin 7'nci katın penceresinden atlayarak 2'nci kattaki tenteye ardından bahçeye düşerek dizinden yaralandı.

#2
Foto - Eskişehir'de esrarengiz olay: 7. kattan atladığı evde ceset bulundu!

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Karabulut'un düştüğü yeri görebilmek için atladığı eve giren polis ekipleri, Karabulut'un eşi Sevim Özdemir'i hareketsiz yatarken buldu.

#3
Foto - Eskişehir'de esrarengiz olay: 7. kattan atladığı evde ceset bulundu!

BİRKAÇ GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ TEPİT EDİLDİ İncelemede; Sevim Özdemir'in birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Karabulut ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#4
Foto - Eskişehir'de esrarengiz olay: 7. kattan atladığı evde ceset bulundu!

Sevim Özdemir'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatılırken, cansız bedeni Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI ÖĞRENİLECEK Özdemir'in kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi./

