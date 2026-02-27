Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...

Böylece çorba hem pürüzsüz olur hem de içinde hafif diri brokoli dokusu kalır. Son olarak kesilmemesi için kremayı ocaktan aldıktan sonra hızlıca karıştırarak ilave edin. Kıvamı koyu gelirse biraz sıcak suyla açabilirsiniz. BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Brokolinin bir kısmını blenderdan önce haşlayarak kullanmak çorbanın aromasını güçlendirir. Küçük bir kısmını ise blenderdan sonra eklemek, çorbaya hem daha doğal bir görünüm hem de hafif diri bir doku kazandırır.