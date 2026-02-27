  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ramazan
Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...
Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...

Ramazan sofralarına farklı bir lezzetle katılabilirsiniz.

Foto - Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...

Ramazan sofralarına farklı bir çorba tarifi denemek isteyenler bu tarifi deneyebilir. Brokoli çorbası, sağlıklı ve lezzetli bir başlangıç yemeği olarak sofralarınıza renk katacak. Zengin besin değeri ve hafifliğiyle herkesin beğenisini kazanacak bu çorba, özellikle kış aylarında tercih ediliyor. Hem evde kolayca yapılabilecek hem de vücudunuza faydalı olan brokoli, bu tarifle harika bir lezzet sunuyor. İşte brokoli çorbası tarifi...

Foto - Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...

Sofralara hem sağlık hem de lezzet katan brokoli çorbası, özellikle kış aylarında besleyici ve hafif bir seçenek olarak öne çıkar. Brokoli çorbası yapılışı nasıl?

Foto - Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...

MALZEMELER Brokoli Çorbası Tarifi İçin Malzemeler Yarım kg brokoli 1 adet havuç 1 adet patates 1 adet kuru soğan 2 su bardağı süt 1 yemek kaşığı un Yarım kutu krema 5 su bardağı su Sıcak su 1 yemek kaşığı tereyağı Tuz, karabiber

Foto - Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. Brokoliyi yıkayıp kalın saplarını ayırın. Çiçek kısımlarının bir bölümünü küçük parçalara ayırıp kenara alın; kalan kısmını ise doğrayarak kullanıma hazırlayın. 2. Havuç, patates ve soğanı küçük küpler hâlinde doğrayıp doğranmış brokolilerle birlikte bir tencereye alın. Üzerlerini geçecek kadar sıcak su ekleyerek sebzeler yumuşayana kadar haşlayın.

Foto - Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...

3. Sebzeler pişerken ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavurun. Haşlanan sebzelerin tamamına yakınını, brokoliyi ve 5 su bardağı suyu bu karışıma aktarın, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Foto - Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...

4. Ardından çorbayı blenderdan geçirerek pürüzsüz bir kıvam elde edin. 5. Blenderdan sonra, başta ayırdığınız küçük brokoli parçalarını çorbaya ekleyip birkaç dakika daha kaynatın.

Foto - Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...

Böylece çorba hem pürüzsüz olur hem de içinde hafif diri brokoli dokusu kalır. Son olarak kesilmemesi için kremayı ocaktan aldıktan sonra hızlıca karıştırarak ilave edin. Kıvamı koyu gelirse biraz sıcak suyla açabilirsiniz. BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Brokolinin bir kısmını blenderdan önce haşlayarak kullanmak çorbanın aromasını güçlendirir. Küçük bir kısmını ise blenderdan sonra eklemek, çorbaya hem daha doğal bir görünüm hem de hafif diri bir doku kazandırır.

Foto - Ramazan sofralarına farklı bir lezzet: Brokoli çorbası tarifi: Detoks etkili üstelik...

BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ Üzerine birkaç damla krema gezdirip taze çekilmiş karabiber serpiştirerek, yanında kızarmış ekmekle sıcak servis edebilirsiniz.

