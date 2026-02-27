ABD o ülkeye saldırmak için 'kamikaze drone'larını hazırlıyor!

  • İSTANBUL
ABD'nin kamikaze drone kapasitesini olası bir İran saldırısı için hazırladığı bildirildi.

ABD'nin kamikaze drone kapasitesini olası bir İran saldırısı için hazırladığı bildirildi.

ABD'li yetkililer ve analistler, ABD Savunma Bakanlığı'nın ilk kamikaze drone birliğinin olası İran saldırısına hazırlandığını ifade etti.

Bu drone birliği Task Force Scorpion olarak biliniyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, birliğin artık operasyonlara hazır olduğunu söyledi.

Hawkins, "Filomuzu geçen yıl, savaşçılarımızı hızla, gelişmeye devam eden yeni muharebe drone kabiliyetleriyle donatmak için kurduk" dedi.

Kamikaze drone birliği, ABD'nin 2003 Irak işgalinden bu yana bölgedeki en büyük askeri yığınağının bir parçası.

 

Forecast International savunma analisti Anna Miskelley, birliğin konuşlandırılmasının, ABD'nin daha maliyetli hava araçlarına bağımlılığını azaltacağını ifade etti.

Düşük Maliyetli İnsansız Muharebe Saldırı Sistemi (Low-Cost Unmanned Combat Attack System-LUCAS) drone'larının birim maliyetinin yaklaşık 35 bin dolar olduğu değerlendiriliyor.

LUCAS drone'ları, tek yönlü saldırılar, keşif görevleri ve deniz hedeflerine yönelik saldırılar dahil çeşitli görevler için fırlatılabiliyor.

Söz konusu drone'ların İran'ın Şahid-136 modelinden tersine mühendislikle geliştirildiği ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News

