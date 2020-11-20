Uydu görüntüsünden katliam çıktı! Otopsi yapılacak

Avrupa Birliği Kosova Misyonu (EULEX) uzmanları, eski uydu görüntüleri ile Sırbistan'ın Raşka şehrine bağlı Kizevak bölgesindeki bir taş ocağında Kosova'daki savaştan (1998-1999) kalma toplu mezara ulaştı. Kaç kişinin kalıntılarına ulaşıldığı bilgisi paylaşılmazken çalışmaların mahkeme kararının ardından devam edeceği bildirildi.

Kosovalı Arnavutlara ait oldukları ve savaşta bu bölgeye nakledildikleri düşünülen iskelet kalıntılarının konumunun EULEX, Kosova Adli Tıp Enstitüsü ve Sırbistan Hükümeti Kayıp Kişiler Komisyonu uzmanlarınca 16 Kasım tarihinde bulunduğu belirtildi.

EULEX'ten yapılan yazılı açıklamada, Kivezak bölgesinde 2015'ten bu yana kazı çalışmaları yapıldığı hatırlatılırken, birkaç senedir kullanılmayan taş ocağının 13 metre yüksekliğinde olduğu ve birkaç katmandan oluştuğu, bu nedenle de kalıntıların tam konumunun belirlenmesi sürecinin karmaşık olduğu ifade edildi.

Uydu görüntüleri 1999'da alındı

EULEX'in geçen sene, bu bölgenin 1999'a ait uydu görüntülerini aldığı ve konumun geçtiğimiz şubat ayında tam olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, arama çalışmalarının da bu tarihte başladığı bildirildi.

"Otopsi yapılacak"

EULEX Mezar Açma Koordinatörü Krassimir Nikolov, bölgedeki çalışmaların henüz bitmediğini vurgulayarak, "Çalışmaların sürmesi için mahkeme kararına ihtiyaç var. Bundan sonraki adım, mezar açma çalışmalarıyla devam edilmesi ve iskeletlerin bulunması olacak. Kalıntıların bulunmasının ardından otopsi yapılacak ve DNA testleri için kemik örnekleri alınacak." dedi.

Kosova'daki kayıp yakınlarının kan örneği verdiğini ve DNA eşleşmesi olduğu durumlarda teşhis sürecinin tamamlanacağını ifade eden Nikolov, "Ardından aileler teşhisler hakkında bilgilendirilecek ve kayıp kişinin kalıntıları onlara teslim edilecek." diye konuştu.

Kosova'da hala kayıp olan 1600'den fazla insan var

Kivezak bölgesinde savaştan kalma iskelet kalıntılarının bulunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, bunun, Kosova'da hala kayıp olan 1600'den fazla insanın akıbetlerinin aydınlanmasına yönelik çabalar için de bir ödül olduğu belirtildi.

EULEX, Kosova'daki savaştan bu yana kayıp kişilerin bulunması için 169 mezar açma çalışması olmak üzere, toplam 662 operasyon yaptı. Bu kapsamda, aralarında 317'si kayıplar listesinden olmak üzere 457 kişinin iskelet kalıntılarına ulaşıldı.

Bu arada, Kivezak bölgesinde kaç kişinin kalıntılarına ulaşıldığı bilgisine ise yer verilmedi.