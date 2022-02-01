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Yerel Uyarı sonrası BAKOM teyakkuzda
Yerel

Uyarı sonrası BAKOM teyakkuzda

Meteoroloji'ni uyarılar doğrultusunda BAKOM, akşam saatlerinde itibaren etkili olacak kuvvetli yağışta, vatandaşları dikkatli olması için uyararak gerekli hallerde müdahale edebilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 18:05:00 -
Uyarı sonrası BAKOM teyakkuzda

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (BAKOM), Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda kuvvetli ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre; 1 Şubat Salı günü akşam saatlerinden sonra özellikle Balıkesir'in, batı kesimlerinde (Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiği bildirildi.

Metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşeceği tahmin edilen yağışın 3 Şubat Perşembe günü öğle saatlerine kadar süreceği ön görülüyor.

Konuyla ilgili Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada yağışların oluşturabileceği; sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu, kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi, 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edecek.

Muhtemel acil durumlara karşı il genelinde 418 araç ve bin 65 personelden oluşan ekipler hazır bekletilecek.

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