‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ya Melikşah’ın baş düşmanı geliyor! Nizamülmülk’ün olaydaki parmağı çok konuşulur
‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun kadrosuna bomba bir isim dahil oluyor. Turanşah karakteri Sultan Melikşah’ı zorlamaya gelecek.
TRT 1’de pazartesi akşamlarına damga vuran ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun kadrosu genişlemeye devam ediyor. Diziye yeni bir ismin dahil olacağı haberleri çıkmıştı.
Uyanış Büyük Selçuklu’da büyük sırrın açığa çıkması sonrası gerilim tırmandı. Tansiyonun yükseldiği bölümün ardından yayınlanacak yeni bölümde diziye Ogün Kaptanoğlu dahil olacak.
Ogün Kaptanoğlu Sultan Melikşah’la düşman olan amcaoğlu Turanşah karakterini oynayacak.
Turanşah karateri Tekiş’ten sonra Sultan Melikşah’ı çok zorlayacak. Zamanında Melikşah ile taht kavgasında Kavurd Bey’i yenmiş ve Nizamülmülk’ün önerisiyle öldürülmüştür. Turanşah saraya gerilimi tırmandırmaya gelecek.