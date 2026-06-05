Siyonistin köpeği yine havladı: Apo’yu ve Eko’yu serbest bırakın

TAHSİN HAN

Türkiye karşıtı radikal çıkışlarıyla bilinen neoconcu analist Michael Rubin, ABD Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin iç siyasetini ve egemenlik haklarını hedef alan küstah açıklamalarda bulundu.

Ortadoğu Forumu (MEF) kıdemli araştırmacısı Rubin, ABD Temsilciler Meclisi İnsan Hakları Komitesi önünde yaptığı manipülatif konuşmada PKK’nın terör listesinen çıkarılmasını isterken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en büyük düşman ilan etti.

Rubin, Türkiye’deki mevcut durumu, 1960 ve 1980 askeri darbelerinden daha karanlık olarak niteleyerek absürt bir tarihsel çarpıtmaya imza attı. Selahattin Demirtaş ve Ekrem İmamoğlu’nun işlediği tüm suçları örtbas edip haksız şekilde içerde tutulduğunu iddia eden densiz Rubin; Trump dönemi ve dış politika aktörleri üzerinden de Amerikan bürokrasisini kendi radikal çizgisine çekmeye çalıştı.

TÜRKİYE’YE MÜDAHALE EDİN

Demirtaş ve İmamoğlu’nun hemen bırakılması gerektiğin iddia eden densiz Rubin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu ise Ankara ile diyalog kanallarını açık tuttuğu için hedef alarak, Washington’ın Türkiye’nin iç işlerine doğrudan müdahale etmesini talep etti.

YAHUDİLERİN CAN GÜVENLİĞİ YOK

Türk düşmanı Rubin’in konuşmasının en tehlikeli boyutu ise bölgesel huzuru ve uluslararası hukuku dinamitlemeyi amaçlayan provokatif çağrıları oluşturdu. Türkiye’de yüzyıllardır barış içinde yaşayan Yahudi cemaatine “can güvenliğiniz için ülkeyi terk edin” diyerek korku iklimi oluşturmaya ve ABD’li yahudi temsilcileri etkilemeye çalışan Rubin, diğer yandan binlerce sivilin katili terör örgütü PKK’nın terör listesinden çıkarılmasını ve elebaşı Apo’nun serbest bırakılmasını “barışın şartı” olarak sundu.

AYASOFYA VE İSTANBUL İÇİN BİR MEKANİZMA KURULMASI ÇAĞRISI

Bununla da yetinmeyen neocon analist, İstanbul’daki Ayasofya gibi tarihi anıtlar üzerinde uluslararası bir mekanizma kurulmasını isteyerek, aksi takdirde Türkiye’nin İstanbul üzerindeki egemenliğinin sorgulanması gerektiğini iddia etti. 2016 hain darbe girişimini Nazilerin Reichstag Yangını komplosuna benzeten ve FETÖ argümanlarını tekrarlayan Rubin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’nin Amerika’nın çıkarlarına aykırı hareket ettiğini ve bunun de Trump yönetimi tarafından hoşgörüyle karşılndığını belirtti.