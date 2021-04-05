Uyanış Büyük Selçuklu'ya flaş isim! Resmen katıldı

TRT1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde her geçen bölüm heyecan kat sayısı artmaya devam ederken yeni karakterler de projeye dahil oluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Uyanış Büyük Sleçuklu'ya sürpriz bir ismin katıldığını açıkladı.

Altuntaş, TV100'de kaleme aldığı yazısında "TRT'nin Akli Film imzalı reyting rekortmeni dizisi "Uyanış Büyük Selçuklu" haziran ayında sezon finali yapacak. Dev kadrolu diziye son olarak Turahan rolüyle Ogün Kaptanoğlu konuk oyuncu olacak. Sezon finaline doğru ekipte ayrılık yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu oldu. Yeni bir değişiklik olmazsa aynı ana kadronun yeni sezonda da seyirci karşısına çıkması bekleniyor" dedi.