TRT1’in dizisi Uyanış Büyük Selçuklu her pazartesi ekrana geliyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk işlenmektedir. Diziye bu hafta Melikşah'ın amcasının oğlu olan Turanşah karakteri dahil olacak. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu'da Turanşah rolunü kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu'da Turanşah rolunü kim oynuyor?

Ogün Kaptanoğlu, 29 Aralık 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimlerini doğduğu şehir İzmir'de tamamlamıştır. Karşıyaka ve Tuborg kulüplerinde basketbol ve yüzücülük ile ilgilenmiştir.

Bu dönemlerde ajanslarda modellik yapmaya başlamıştır. 6 yıl modelli yapan Kaptanoğlu, televizyonlardan gelen tekliflerle iki ayrı konsept de programlar sunmaya başlamıştır, bu dönemde 3 ayrı reklam filminde de rol aldı.

2003 yılında Hababam Sınıfı Merhaba adlı filmde rol almıştır. Bunu takip eden Hababam Sınıfı serisinde yardımcı oyuncu olarak görev almıştır.

Ulusal kanallarda ve dizilerde oyunculuğunu sürdürdü. 2006 yılında senarist Osman Dikiciler'in tavsiyesi üzerine yönetmen Aytan Gönülşen'nin Kardan Adamlar adlı filminde Hazım Körmükçü ile ilk başrol oyunculuğu performansını gösterdi. Bu film ile 2006 Antalya Film Festivali'nde yarıştı ve hemen akabinde Kartal Tibet'in yönetmenliğinde "Amerikalılar Karadeniz'de" adlı filmde rol aldı. oyunculuk alanında üstün başarılara imza atan Ogün Kaptanoğlu, bu dönemde İstanbul'a yerleşti. Oyunculuk kariyerine İstiklal Harp Hikâyeleri adlı projelerde Şehit Şerife Bacı televizyon filminde başrol oynayarak devam etmiştir. Daha bir çok yapım da rol almış olan Ogün Kaptanoğlu, oyunculuğun yanında serbest dalış, dağcılık ve motor sporları ile de ilgilenmektedir.