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Medya Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor?
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor? sorusu bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelen TRT1'in sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu ile merak edildi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Faysal karakterini rolünü oynayan oyuncu merak konusu oldu. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu'da Hasan Sabbah'ın adamlarından olduğu anlaşılan Faysal rolünü kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-21 22:15:00 - 2020-12-21 23:14:17
Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor?

Pazartesi akşamları yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni karakteri Faysal merak konusu oldu. Tarihi dizide Faysal karakterini genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak. İsmail Ege Şaşmaz'ın canlandıracağı Faysal karakteri Uyanış: Büyük Selçuklu 13. bölümünde ekibe dahil olacak. Kurnaz ve zeki bir ajan olan Faysal karakteri Selçuklular ile Batıniler arasındaki savaşa yeni bir yön verecek.

Tarihte Faysal kimdir?

Batıni'nin lideri Hasan Sabbah, Selçuklu devletine sızmak için yeni bir casus gönderir. Hasan Sabbah, Selçukluları içeriden böl-parçala-yok et politikası ile sona erdirme çabası içinde, Batıni’ler Anadolu'ya hâkim olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu amaçla, Selçukluları bitirmesi için en kunaz ve zeki ajanlarından Faysal'ı aralarına yollar. Selçuklularla Batıniler arasındaki mücadelede önemli rol oynayacak. Faysal, 13.Bölümden itibaren Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alacak.

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal'ı kim oynuyor?

Faysal karakterini İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor. İsmail Ege Şaşmaz 1993 yılında Manisa ilimizde doğmuştur. Oyunculuk eğitimini Manisa Belediyesi Konservatuarında almış olan oyuncu, ilk oyunculuk kariyerine liseler arasında düzenlenen bir tiyatro oyununda başlamıştır.

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