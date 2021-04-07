Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısından 'sezon finali' açıklaması
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı Emre Konuk, sezon finali iddialarıyla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali yapacağına yönelik paylaşımlar üzerine dizinin yapımcısı Emre Konuk açıklama yaptı.
Sezon Final yapacağı söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Emre Konuk, "Uyanış Büyük Selçuklu dizimizin 33.bölümde sezon finali yapacağı bilgisi doğru değildir. Yayılmadan birinci ağızdan duyun istedim..." ifadelerini kullandı.