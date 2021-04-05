Uyanış: Büyük Selçuklu Turahan’ı kim oynuyor?
Turahan rolünü kim oynuyor? TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Turahan karakterinin kim tarafından oynandığı merak ediliyor. Büyük Selçuklu, Turahan karakteri kim?
Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizide Turahan karakteriyle bir konuk oyuncunun yer alacağı bilgisinin ardından Turahan’ı kimim oynayacağı araştırılmaya başlandı.
Uyanış: Büyük Selçuklu Turahan’ı kim oynuyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Turahan rolüyle Ogün Kaptanoğlu konuk oyuncu olarak yer alacak.
Ogün Kaptanoğlu kimdir?
Ogün Kaptanoğlu 29 aralık 1977'de İzmir'de dünyaya geldi. Diriliş Ertuğrul'da Titan rolünü oynayan Ogün Kaptanoğlu ayrıca Mehmetçik Kut'ül Amare'de Yüzbaşı Hamilton karakteriyle yer aldı. Ogün Kaptanoğlu ayrıca Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı filminde de rol aldı.