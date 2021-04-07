Uyanış: Büyük Selçuklu sezon finali mi yapıyor?
Uyanış dizisi sezon finalimi mi yapacak? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 33. Bölümüyle sezon finali yapacağı iddiaları gündeme geldi. Konu hakkında dizinin yapımcısından açıklama geldi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman sezon finali yapacak?
TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uyanış: Büyük Selçuklu’nun sezon finali yapacağı gündeme geldi. Peki, Uyanış ne zaman sezon finali yapar?
Uyanış: Büyük Selçuklu sezon finali mi yapıyor?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı Emre Konuk iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Konuk paylaşımında, “Uyanış Büyük Selçuklu dizimizin 33.bölümde sezon finali yapacağı bilgisi doğru değildir. Yayılmadan birinci ağızdan duyun istedim” ifadelerini kullandı.