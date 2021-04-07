  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyanış: Büyük Selçuklu sezon finali mi yapıyor?
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu sezon finali mi yapıyor?

Uyanış dizisi sezon finalimi mi yapacak? TRT 1 ekranlarında yayımlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 33. Bölümüyle sezon finali yapacağı iddiaları gündeme geldi. Konu hakkında dizinin yapımcısından açıklama geldi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman sezon finali yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 16:06:00 -
Uyanış: Büyük Selçuklu sezon finali mi yapıyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı ilk günden itibaren geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Uyanış: Büyük Selçuklu’nun sezon finali yapacağı gündeme geldi. Peki, Uyanış ne zaman sezon finali yapar?

Uyanış: Büyük Selçuklu sezon finali mi yapıyor?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yapımcısı Emre Konuk iddiaların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Konuk paylaşımında, “Uyanış Büyük Selçuklu dizimizin 33.bölümde sezon finali yapacağı bilgisi doğru değildir. Yayılmadan birinci ağızdan duyun istedim” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kritik açıklamayı yaptı: Türkiye bir hazırlık içinde
Dünya

Kritik açıklamayı yaptı: Türkiye bir hazırlık içinde

Afganistan'daki Hizb-i İslami partisinin lideri Gülbeddin Hikmetyar, Türkiye'nin Taliban ile Kabil hükümeti arasındaki barış görüşmelerinde ..
Çok konuşulacak fotoğraf! Miçotakis Türkiye nedeniyle kovduğu ismin ayağına gitti
Dünya

Çok konuşulacak fotoğraf! Miçotakis Türkiye nedeniyle kovduğu ismin ayağına gitti

Libya'ya ziyaret düzenleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile yapılan anlaşma nedeniyle sınır dışı edilen Libya’nın eski Atina Büy..
HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı
Teknoloji

HİSAR-A Hava Savunma Sistemi’nin kabul testleri tamamlandı

Milli Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (AİHSS) HİSAR-A’nın muayene ve kabul faaliyetleri başarıyla tamamlandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay