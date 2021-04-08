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Medya Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara Mavera'ya katıldı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara Mavera'ya katıldı

Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Bir Zamanlar Kıbrıs, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi başarılı yapımların yer aldığı TRT1'de yeni bir dizi başlıyor. Ramazan ayında ekranlara gelecek olan Mavera isimli dizide rol alacak olan bir isim dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 17:08:00 - 2021-04-08 17:11:49
Uyanış Büyük Selçuklu gibi yeni dönem dizisi! Zara Mavera'ya katıldı

TRT 1 yeni dizilerine yeni birisine katarken Ramazan ayında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan ‘Mavera’ isimli dizide Zara sürprizi var.

13 Nisan Salı günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan dizi seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

 Türk mutasavvıfı denilince akla ilk gelen değerli Ahmet Yesevi’nin hayatı konu alınıyor. Mavera dizisinde bir de süpriz bir isim var.Şarkıcı Zara dizide sevenleri ile buluşacak.

Dizide, Görkem Sevindik, Korel Cezayirli, Tansel Öngel, Hasan Küçükçetin, Sinan Tuzcu, Ferit Kaya, Recep Usta, Mehmet Korhan Fırat, Duygu Şen, Nur Berfin Çiroğlu, Erdem Ergüney, Mehmet Ali Aysin, Volkan Uygun, Sedat Mert, Musa Can Pekcan, Arben Akış, Hadal Köyel, Alkan Kızılırmak, Handan Yıldırım, Adrian Can, Demircan Kaçel de rol alıyor.

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