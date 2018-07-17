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Ütünün yapışması nasıl önlenir?

Kıyafetlerin ütülenmesi hem kıyafetlerde kötü görüntüye sebep olan buruşuklukların giderilmesini, hem de kıyafetlerde bulunan mikropların öldürülmesini sağlamaktadır.

17 Temmuz 2018 Salı 02:42
Ütünün yapışması nasıl önlenir?

Ütülerde kullanılan teknoloji değişmiş olsa da, ütünün kıyafete yapışma problemi ise geçmişten günümüze dek devam etmektedir. Bu probleme, günümüzde kullanılan çoğu ütü modelinde artık pek rastlanmasa da, yapışma probleminin engellenmesi için bazı noktalara dikkat edilmesi gerekir.

ÜTÜ YAPIŞMASINI ENGELLEMENİN YOLLARI:

Ütünün kıyafete yapışmasının engellenmesi için mutlaka kıyafete uygun bir program ya da sıcaklık değeri seçilmelidir. Genellikle ütü modellerinin üzerinde hangi kumaşta hangi kademenin kullanılması gerektiği belirtilmiştir.

Ütü modelinin üzerinde belirtilmemiş olsa bile bu değerler kullanım kılavuzunda yer alacaktır. Ayrıca ütülenme sırasında yapışma probleminin yaşanmaması için kıyafetlerin etiketlerindeki uyarılara da dikkat edilmelidir. Kumaş çeşidine göre uygun sıcaklık ayarı kullanılmasına rağmen ütü kıyafete yapışıyorsa, bu ütünün sıcaklık kontrolünü yapan termostatında problem olduğu anlamına gelir.

Ütüleme esnasında yapışma problemi yaşanmaması için uygulanabilecek yöntemlerden birisi kıyafetin, üzerine nemli bir tülbent serildikten sonra ütülenmesidir.
Ütü tabanının sirke-tuz karışımına batırılmış bir bez ile silinmesi de ütünün kumaşlara yapışmasını engeller. Ancak bu durumda da ütünün sıcaklık değerinin kumaş cinsine uygun olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Tabanı çok eskimiş ütülerden kaynaklanan yapışma probleminin çözülmesi içinse ütünün değiştirilmesi gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 02:42
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  6. ütü yapışması

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