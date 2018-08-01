Ütünün kireçlenmesi nasıl engellenir?

Kullanılan suyun kireç oranının yüksek olması en temel sebeptir.

Cihazın içinde bırakılan su, yüksek sıcaklık olmadan da kireçlenmeye sebep olabilir.

Ütü masasından kullanılan örtü, buharı kısmen emen bir yapıya sahip olmalıdır. Örtü buharı emmediğinde buhar doğrudan cihaza döner.

Bu durum kireçlenmeye doğrudan sebep olmasa da süreci hızlandırır.

Ütünün tabanının periyodik olarak temizlenmemesi de önemli bir etkendir.

KİREÇ SORUNU NASIL ENGELLENİR?

Kireç sorunu ile karşılaşmamak için yapılması gereken işlemler son derece pratiktir.

Düzenli olarak bu işlemlerin yapılması ile ütüde kireç sorunu yaşanmayacaktır.

Kireç sorunu yaşamamak için kireç oranının düşük olduğundan emin olan su kullanılmalıdır.

Bunun için içme suyu ya da özel olarak üretilmiş ütü suyu kullanılabilir.

Kullanılacak suyun önceden kaynatılarak kireçten arındırılması mümkündür.

Uygun miktarda su bir kapta kaynatıldıktan sonra soğuması için başka bir kaba alınmalıdır. Su tamamen soğuduktan sonra kullanılmalıdır.

Ütüleme işlemi bittikten sonra mutlaka kalan su boşaltılmalıdır. Tamamen boşalması için ters çevrilerek sallanmalı, su püskürtme ve buhar püskürtme düğmelerinden faydalanılmalıdır.

Ütü tabanı üzerinde muhafaza edilmemelidir. Ne kadar uğraşılsa da içerisindeki suyu tam olarak boşaltmak mümkün olmadığı için cihaz dik konumda bırakılmalıdır.

Bu sayede içeride kalan suyun deliklerde ve püskürtme kanallarında birikip kireç yapması engellenmiş olunur.

Zaman zaman su haznesine su ile birlikte bir damlayı aşmayacak şekilde beyaz sirke ilave edilmelidir.

Beyaz sirkenin güçlü bir kireç çözücü özelliği vardır. Az miktarda beyaz sirke, periyodik olarak kullanıldığında kireçlenmeyi önleyecektir.

Ancak bu işlemin uygulandığı zamanlarda hassas kumaşların ütülenmesinden kaçınılmalıdır.

Hatta mümkünse eski kumaşlar ütülenmelidir. Çünkü beyaz sirke kumaşlara zarar verebilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.