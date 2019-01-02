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Utanmaz Şansal'dan yeni skandal! Türkiye'ye hakaret etti

Skandal paylaşımları ve Türkiye'ye yönelik sözleriyle büyük tepki toplayan Barbaros Şansal, yeni yılda paylaştığı video sonrası yine büyük tepki çekti.

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:33

İki yıl önce Türkiye'ye ettiği hakaretten dolayı 6 ay ceza alan ve linç girişimine maruz kalan Barbaros Şansal, yeni yılda paylaştığı videodaki sözleriyle yine bir skandala imza attı. Şansal için kısa sürede binlerce olumsuz yorum yapıldı.

2016'yı 2017'ye bağlayan gece sosyal medyada paylaştığı videoda Türkiye'ye hakaret eden Barbaros Şansal'dan tepki çeken yeni bir video ile yine skandal bir olaya imza attı. Şansal yeni yılda paylaştığı videoda söylediği sözlerle yine tepki topladı.

Son paylaşımına büyük tepki var

Şansal'ın yılbaşı partisinde Türkiye hakkında konuştuğu videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki ile karşılandı. Şansal için kısa sürede binlerce olumsuz yorum yapıldı.

Hakaretleri durmuyor

2 yıl önce Türkiye'ye hakaret ettiği için havalimanında linç girişimine maruz kalmaktan kurtulan Şansal, yeni videosunda da "Beni uçağın merdiveninde beklemeyin." dedi.

Linç girişimine maruz kalmıştı

Şansal, 2016'yı 2017'ye bağlayan gece sosyal medyada paylaştığı Türkiye'ye hakaret ettiği gerekçeyle altı ay 20 gün ceza almış, cezası ertelenmişti. Twitter hesabından yayınladığı videoyla tartışma konusu olan modacı Barbaros Şansal, THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'a vardığında linç girişimine maruz kalmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:33
  1. İstanbul
  2. Barbaros Şansal

YORUM YAZ

  • yaşar köseyaşar köse15 dk önce
    ... yok heralde kıbrısta... arıyor...
  • ümitümit21 dk önce
    Bunun eceli gelmişde canını kim alacak acaba
  • CakirCakir24 dk önce
    Nasıl olsa brukselde seni ... merak etme
  • mehmet önenmehmet önen27 dk önce
    Bunun yirtigi dikis bile tutmaz.Herifin ar damari catlamis

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