Utanmasa ‘madalya takın’ diyecek! Mine'den Aykut-Tuba çiftine büyük övgü!

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Sobalı evde yaşarken, CHP'ye girdikten sonra milyonluk arabalara binecek ve saraylarda lüks düğün yapacak parayı bulan 49 yaşındaki CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu ile ilgili ortaya çıkan video parti içerisinde dönen kirli ilişkiler ağını gözler önüne serdi.

Aykut Erdoğdu'yu görevden alamayan CHP yönetimi, "Gereğini yapacaktır" diyerek topu taca attı. Erdoğdu ile Tuba Torun ise CHP'den toplumun baskısı nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.

Mine Kırıkkanat'ta yok artık dedirten övgü

Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, CHP'li çift Erdoğdu ile Torun'un toplumsal baskı nedeniyle zorunda kalması nedeniyle istifa etmesine övgüler yağdırdı.

Utanmasa neredeyse madalya takacak olan Kırıkkanat, sosyal medya hesabından "Doğru karar. Gereğini yaptılar. Bravo." ifadesinde bulundu.

Ne olmuştu?

CHP'den istifa etmek zorunda kalan İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, aldattığı ve 3 ay önce boşandığı eski eşi Özge Pomen ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni eşi CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Tuba Torun hakkında tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Ardından Torun'un, Pomen ile başka bir sohbetinde "Dolarla vekil oluyorlar, ben 'Kadın hakları' diye g..ümü yırtıyorum, olamıyorum" sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Skandal olay sonrası CHP yönetimi Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun'u görevden almamış ve topu taca atmıştı. Toplumun baskısıyla her iki isim istifa etmek zorunda kalmıştı.