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Siyaset Utanmaları kalmamış! İP'li Buğra hala 'saldırı' diyor
Siyaset

Utanmaları kalmamış! İP'li Buğra hala 'saldırı' diyor

Yeniakit Publisher
2023-04-01 02:56:00 -
Utanmaları kalmamış! İP'li Buğra hala 'saldırı' diyor

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu Halk TV canlı yayınında, binalarına isabet eden kurşunun inşaat bekçisinin silahından çıktığı gerçeğini kabul etmeyerek, "saldırı" provokasyonunu sürdürdü.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'na isabet eden merminin, binanın karşısında bulunan inşaatın bekçisinin silahından çıktığı öğrenildi.

Bekçi ifadesinde, hırsızlık şüphelilerine silah sıktığını söyledi.

Olayın aslı ortaya çıkmadan toplumu provoke edip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başdanışmanı Buğra Kavuncu, gerçek ortaya çıkmasına karşın provokasyona devam etti.

Bekçinin ifadesinin yalan olduğunu ima eden İP'li Buğra Kavuncu, "Biz bu açıklamaları hiç inandırıcı bulmadık. 2 kurşun ne hikmetse İYİ parti binasına isabet etmiş. Olayın saatine dair elimizde bir bilgi yok. Bir kurşun ön taraftan koltuğun oraya girmiş orada biri oturuyor olabilirdi. Diğer kurşun da toplantı odamızda genel başkanımızın fotoğrafına denk gelmiş." dedi ve şöyle bir senaryo çizdi: Kurşunların isabet ettiği iki yerde de ne tesadüf ki Genel Başkanımız Meral Akşener'in fotoğrafı var.
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